Masfen Enerji A.Ş. (MASFN) halka arzına ilişkin merakla beklenen sonuçlar açıklandı. Deniz Yatırım tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimle birlikte halka arza katılan yatırımcı sayısı, dağıtılan lot miktarı ve talep oranları netleşti.

MASFN HALKA ARZI KAÇ LOT VERDİ?

KAP'ta yayımlanan sonuçlara göre Masfen Enerji halka arzına 1.089.645 bireysel yatırımcı katıldı.

Bireysel yatırımcılara yapılan dağıtımda 81 lot hisse verildi. Yüksek başvurulu yatırımcılar ise talep ettikleri payların yaklaşık %2,85'i oranında dağıtım alabildi. Dağıtım yapılan azami lot sayısının bu rakamın üzerinde olabileceği belirtildi.

HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ 3,88 MİLYAR TL OLDU

Masfen Enerji'nin halka arzında 22-23-24 Temmuz 2026 tarihlerinde 1 TL nominal değerli paylar 45,68 TL fiyattan satışa sunuldu.

Halka arz kapsamında;

-Sermaye artırımı yoluyla 55 milyon adet,

-Ortak satışı yoluyla 30 milyon adet,

olmak üzere toplam 85 milyon adet payın tamamı satıldı.

Böylece halka arzın toplam büyüklüğü 3 milyar 882 milyon 800 bin TL olarak gerçekleşti.

TALEP HALKA ARZIN YAKLAŞIK 5 KATINA ULAŞTI

KAP'ta yer alan bilgilere göre halka arz edilen 85 milyon adet paya karşılık 422 milyon 947 bin 704 adet nominal filtrelenmemiş talep geldi. Böylece halka arz, toplam arzın yaklaşık 4,98 katı talep gördü.

Yatırımcı gruplarına göre talep oranları ise şu şekilde gerçekleşti;