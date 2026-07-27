ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan, Türk bankacılık sektörüne ilişkin yayımladığı son değerlendirme raporunda dört büyük banka için hedef fiyatlarını güncelledi. Kurum, hedef fiyatlarda aşağı yönlü revizyona giderken, yatırım tavsiyelerinde ise büyük ölçüde değişikliğe gitmedi.

JPMORGAN'DAN BANKA HİSSELERİNE YENİ HEDEF FİYATLAR

JPMorgan'ın yayımladığı rapora göre İş Bankası (ISCTR), Yapı Kredi (YKBNK), Akbank (AKBNK) ve Garanti BBVA (GARAN) için hedef fiyatlar aşağı yönlü revize edildi.

Hisse Yeni Hedef Fiyat Eski Hedef Fiyat Tavsiye ISCTR 17,70 TL 21,00 TL Nötr YKBNK 46,00 TL 53,00 TL Nötr AKBNK 85,00 TL 104,00 TL Nötr GARAN 143,00 TL 172,00 TL Endeks Üstü Getiri

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