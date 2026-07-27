JPMorgan, 4 Türk bankası için hedef fiyatlarını düşürdü. ISCTR 17,7 TL, YKBNK 46 TL, AKBNK 85 TL, GARAN 143 TL olarak güncellendi.
ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan, Türk bankacılık sektörüne ilişkin yayımladığı son değerlendirme raporunda dört büyük banka için hedef fiyatlarını güncelledi. Kurum, hedef fiyatlarda aşağı yönlü revizyona giderken, yatırım tavsiyelerinde ise büyük ölçüde değişikliğe gitmedi.
JPMORGAN'DAN BANKA HİSSELERİNE YENİ HEDEF FİYATLAR
JPMorgan'ın yayımladığı rapora göre İş Bankası (ISCTR), Yapı Kredi (YKBNK), Akbank (AKBNK) ve Garanti BBVA (GARAN) için hedef fiyatlar aşağı yönlü revize edildi.
|Hisse
|Yeni Hedef Fiyat
|Eski Hedef Fiyat
|Tavsiye
|ISCTR
|17,70 TL
|21,00 TL
|Nötr
|YKBNK
|46,00 TL
|53,00 TL
|Nötr
|AKBNK
|85,00 TL
|104,00 TL
|Nötr
|GARAN
|143,00 TL
|172,00 TL
|Endeks Üstü Getiri
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