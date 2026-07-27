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JPMorgan, 4 Türk bankası için hedef fiyatlarını düşürdü. ISCTR 17,7 TL, YKBNK 46 TL, AKBNK 85 TL, GARAN 143 TL olarak güncellendi.

ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan, Türk bankacılık sektörüne ilişkin yayımladığı son değerlendirme raporunda dört büyük banka için hedef fiyatlarını güncelledi. Kurum, hedef fiyatlarda aşağı yönlü revizyona giderken, yatırım tavsiyelerinde ise büyük ölçüde değişikliğe gitmedi.

JPMORGAN'DAN BANKA HİSSELERİNE YENİ HEDEF FİYATLAR

JPMorgan'ın yayımladığı rapora göre İş Bankası (ISCTR), Yapı Kredi (YKBNK), Akbank (AKBNK) ve Garanti BBVA (GARAN) için hedef fiyatlar aşağı yönlü revize edildi.

Hisse Yeni Hedef Fiyat Eski Hedef Fiyat Tavsiye
ISCTR 17,70 TL 21,00 TL Nötr
YKBNK 46,00 TL 53,00 TL Nötr
AKBNK 85,00 TL 104,00 TL Nötr
GARAN 143,00 TL 172,00 TL Endeks Üstü Getiri

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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