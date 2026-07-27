Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. (BIST: ORZAX), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, küresel büyüme stratejisi kapsamında Hindistan'da yeni bir bağlı ortaklık kurulmasına karar verildiğini duyurdu.

Şirket, Asya-Pasifik bölgesindeki varlığını güçlendirmek ve Hindistan pazarında doğrudan faaliyet göstermek amacıyla "Orzax Life Sciences Private Limited" unvanlı şirketi Delhi Eyaleti'nde kuracak.

ORZAX NEDEN HİNDİSTAN'I SEÇTİ?

KAP açıklamasına göre yatırım kararının temel amacı uluslararası pazarlardaki varlığı güçlendirmek, küresel büyüme hedeflerini desteklemek ve hızla büyüyen Hindistan pazarında stratejik bir konum elde etmek.

Şirket, Hindistan'da yerelleşerek pazar payını artırmayı ve küresel tedarik zinciri avantajlarından daha etkin yararlanmayı hedefliyor.

2030 HEDEFİ 11 MİLYAR DOLARLIK PAZAR

Orzaks, yatırım kararının gerekçeleri arasında Hindistan'daki takviye edici gıda ve kozmetik sektörlerindeki hızlı büyümeye dikkat çekti.

Şirketin paylaştığı verilere göre;

Hindistan takviye edici gıda pazarı 2024 yılında 5,2 milyar dolar, 2025 yılında 5,8 milyar dolar büyüklüğe ulaştı.

Pazarın 2026 yılında 6,5 milyar dolara, 2030 yılında ise yaklaşık 11 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Hindistan güzellik ve kozmetik sektörünün ise 2025 itibarıyla yaklaşık 27 milyar dolar, 2030 yılında ise 39 milyar dolar seviyesine ulaşacağı öngörülüyor.

Şirket, bu büyümenin ürün portföyü açısından önemli ticari fırsatlar sunduğunu belirtti.

BAĞLI ORTAKLIKTA YÜZDE 99,99 PAY ORZAX'IN OLACAK

KAP açıklamasına göre kurulacak şirketin kayıtlı sermayesi 100.000 Hindistan Rupisi (INR) olarak belirlendi.

ORZAX, başlangıçta 99.990 INR yatırım yaparak şirketin %99,99 oranındaki hissesine sahip olacak.

Şirket adına kuruluş işlemlerini yürütmek ve resmi belgeleri imzalamak üzere Selman Alimoğlu yetkili temsilci olarak atandı.

Orzaks İlaç, süreçle ilgili yeni gelişmelerin kamuoyu ve yatırımcılarla paylaşılmaya devam edileceğini bildirdi.