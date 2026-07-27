ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. (BIST: ARDYZ), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, son kullanıcısı kamu kurumu olan bir proje kapsamında yeni bir sipariş aldığını duyurdu.

46,9 MİLYON TL TUTARINDA SİPARİŞ

Şirketin açıklamasına göre, ilgili kamu kurumunun yazılım altyapısında kullanılmak üzere özel bir şirketten KDV dahil 993.600 ABD doları (46.947.302 TL) tutarında bilişim malzemesi tedarikine yönelik sipariş alındı.

Alınan siparişin, kamu kurumunun yazılım altyapısında kullanılacak bilişim malzemelerinin tedarikini kapsadığı belirtildi.

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ŞİRKETTEN FİNANSAL KATKI VURGUSU

KAP açıklamasında, söz konusu siparişin şirketin faaliyetlerine ve finansal performansına olumlu katkı sağlamasının beklendiği ifade edildi.