Borsa İstanbul'da 2026 yılı ikinci çeyrek bilanço sezonu bu hafta açıklanacak finansal sonuçlarla hız kazanacak. Yatırımcıların yakından takip ettiği bilanço takviminde bankacılık, otomotiv, havacılık, sigorta ve sanayi sektörlerinden birçok önemli şirket yer alıyor.

Şirketlerin açıklayacağı finansal sonuçlar, hisselerde oluşabilecek fiyat hareketleri açısından yakından izlenirken, yatırımcılar bilanço tarihlerini de takip ediyor.

27 TEMMUZ PAZARTESİ

Şirket Hisse Kodu Anadolu Hayat Emeklilik ANHYT

28 TEMMUZ SALI

Şirket Hisse Kodu TAV Havalimanları TAVHL Anadolu Sigorta ANSGR Akbank AKBNK

29 TEMMUZ ÇARŞAMBA

Şirket Hisse Kodu Tofaş TOASO Büyük Şefler BIGCH Arçelik ARCLK Türkiye Sınai Kalkınma Bankası TSKB

30 TEMMUZ PERŞEMBE

Şirket Hisse Kodu Garanti BBVA GARAN Aksigorta AKGRT Afyon Çimento AFYON

31 TEMMUZ CUMA

Şirket Hisse Kodu Yapı Kredi YKBNK Otokar OTKAR

Not: Listede yer almayan bazı şirketler de hafta içerisinde finansal sonuçlarını açıklayabilir. Ancak bilanço tarihleri kamuoyuna açıklanmadığı için bu listeye dahil edilmemiştir.

YATIRIMCILARIN GÖZÜ BİLANÇOLARDA

İkinci çeyrek finansal sonuçları, şirketlerin kârlılık, satış gelirleri, operasyonel performansı ve gelecek dönem beklentilerine ilişkin önemli ipuçları sunacak. Özellikle bankacılık ve sanayi şirketlerinden gelecek bilançoların, Borsa İstanbul'da sektör bazlı fiyatlamalar üzerinde etkili olması bekleniyor.

Bilanço döneminde şirketlerin açıklayacağı finansal tabloların yanı sıra yönetim değerlendirmeleri, temettü beklentileri ve yıl sonu öngörüleri de yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.