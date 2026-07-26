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Borsa İstanbul'da 2026 ikinci çeyrek bilanço sezonu hız kazanıyor. Akbank, Garanti, Tofaş, Arçelik ve TAV Havalimanları dahil birçok şirket bu hafta finansallarını açıklayacak.

Borsa İstanbul'da 2026 yılı ikinci çeyrek bilanço sezonu bu hafta açıklanacak finansal sonuçlarla hız kazanacak. Yatırımcıların yakından takip ettiği bilanço takviminde bankacılık, otomotiv, havacılık, sigorta ve sanayi sektörlerinden birçok önemli şirket yer alıyor.

Şirketlerin açıklayacağı finansal sonuçlar, hisselerde oluşabilecek fiyat hareketleri açısından yakından izlenirken, yatırımcılar bilanço tarihlerini de takip ediyor.

27 TEMMUZ PAZARTESİ

Şirket Hisse Kodu
Anadolu Hayat Emeklilik ANHYT

28 TEMMUZ SALI

Şirket Hisse Kodu
TAV Havalimanları TAVHL
Anadolu Sigorta ANSGR
Akbank AKBNK

29 TEMMUZ ÇARŞAMBA

Şirket Hisse Kodu
Tofaş TOASO
Büyük Şefler BIGCH
Arçelik ARCLK
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası TSKB

30 TEMMUZ PERŞEMBE

Şirket Hisse Kodu
Garanti BBVA GARAN
Aksigorta AKGRT
Afyon Çimento AFYON

31 TEMMUZ CUMA

Şirket Hisse Kodu
Yapı Kredi YKBNK
Otokar OTKAR

Not: Listede yer almayan bazı şirketler de hafta içerisinde finansal sonuçlarını açıklayabilir. Ancak bilanço tarihleri kamuoyuna açıklanmadığı için bu listeye dahil edilmemiştir.

YATIRIMCILARIN GÖZÜ BİLANÇOLARDA

İkinci çeyrek finansal sonuçları, şirketlerin kârlılık, satış gelirleri, operasyonel performansı ve gelecek dönem beklentilerine ilişkin önemli ipuçları sunacak. Özellikle bankacılık ve sanayi şirketlerinden gelecek bilançoların, Borsa İstanbul'da sektör bazlı fiyatlamalar üzerinde etkili olması bekleniyor.

Bilanço döneminde şirketlerin açıklayacağı finansal tabloların yanı sıra yönetim değerlendirmeleri, temettü beklentileri ve yıl sonu öngörüleri de yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

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