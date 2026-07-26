Borsa İstanbul'da 2026 ikinci çeyrek bilanço sezonu hız kazanıyor. Akbank, Garanti, Tofaş, Arçelik ve TAV Havalimanları dahil birçok şirket bu hafta finansallarını açıklayacak.
Borsa İstanbul'da 2026 yılı ikinci çeyrek bilanço sezonu bu hafta açıklanacak finansal sonuçlarla hız kazanacak. Yatırımcıların yakından takip ettiği bilanço takviminde bankacılık, otomotiv, havacılık, sigorta ve sanayi sektörlerinden birçok önemli şirket yer alıyor.
Şirketlerin açıklayacağı finansal sonuçlar, hisselerde oluşabilecek fiyat hareketleri açısından yakından izlenirken, yatırımcılar bilanço tarihlerini de takip ediyor.
27 TEMMUZ PAZARTESİ
|Şirket
|Hisse Kodu
|Anadolu Hayat Emeklilik
|ANHYT
28 TEMMUZ SALI
|Şirket
|Hisse Kodu
|TAV Havalimanları
|TAVHL
|Anadolu Sigorta
|ANSGR
|Akbank
|AKBNK
29 TEMMUZ ÇARŞAMBA
|Şirket
|Hisse Kodu
|Tofaş
|TOASO
|Büyük Şefler
|BIGCH
|Arçelik
|ARCLK
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|TSKB
30 TEMMUZ PERŞEMBE
|Şirket
|Hisse Kodu
|Garanti BBVA
|GARAN
|Aksigorta
|AKGRT
|Afyon Çimento
|AFYON
31 TEMMUZ CUMA
|Şirket
|Hisse Kodu
|Yapı Kredi
|YKBNK
|Otokar
|OTKAR
Not: Listede yer almayan bazı şirketler de hafta içerisinde finansal sonuçlarını açıklayabilir. Ancak bilanço tarihleri kamuoyuna açıklanmadığı için bu listeye dahil edilmemiştir.
YATIRIMCILARIN GÖZÜ BİLANÇOLARDA
İkinci çeyrek finansal sonuçları, şirketlerin kârlılık, satış gelirleri, operasyonel performansı ve gelecek dönem beklentilerine ilişkin önemli ipuçları sunacak. Özellikle bankacılık ve sanayi şirketlerinden gelecek bilançoların, Borsa İstanbul'da sektör bazlı fiyatlamalar üzerinde etkili olması bekleniyor.
Bilanço döneminde şirketlerin açıklayacağı finansal tabloların yanı sıra yönetim değerlendirmeleri, temettü beklentileri ve yıl sonu öngörüleri de yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.