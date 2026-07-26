Borsa İstanbul'un önde gelen sanayi şirketlerinden Astor Enerji (ASTOR) hisselerinde 20-24 Temmuz 2026 haftasına ilişkin aracı kurum dağılımı belli oldu. Haftalık veriler, hissede en fazla alım ve satım yapan kurumları ortaya koyarken, ilk 5 aracı kurumun işlemleri yatırımcıların yakın takibinde yer aldı.

20-24 Temmuz haftasında ilk 5 aracı kurumun toplam alımı **5.087.201 lot

, toplam satışı ise 4.188.358 lot olarak gerçekleşti. Böylece ASTOR hissesinde 898.843 lot net alım** oluştu.

ASTOR HİSSESİNDE EN ÇOK ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR

20-24 Temmuz haftasında ASTOR hissesinde en fazla net alım yapan aracı kurumlar şöyle sıralandı:

Aracı kurum Net lot QNB Yatırım 1.586.744 Ak Yatırım 1.541.777 Bank of America 835.204 HSBC 816.078 Yatırım Finansman 307.398

ASTOR HİSSESİNDE EN ÇOK SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR

Haftanın en yüksek net satış gerçekleştiren aracı kurumları ise şu şekilde oluştu:

Aracı kurum Net lot Tera Yatırım 2.189.114 İş Yatırım 1.000.694 PhillipCapital 365.560 Midas 336.533 Global Menkul 296.457

ASTOR'DA İHALE GELİŞMESİ DİKKAT ÇEKTİ

ASTOR Enerji, 20 Temmuz'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen 11 adet Mobil Hibrit Modülü Temini ihalesinin 351,1 milyon TL bedelle şirket uhdesinde kaldığının idare tarafından kendilerine bildirildiğini duyurdu. Şirket, sözleşme sürecine ilişkin gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

Buna karşın ASTOR hissesi, söz konusu gelişmenin yaşandığı haftayı 297,00 TL seviyesinden %3,26 değer kaybıyla tamamladı. Yatırımcılar, yeni haftada hem sözleşme sürecine ilişkin olası açıklamaları hem de aracı kurumların takas verilerindeki değişimi yakından takip edecek.