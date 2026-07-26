20-24 Temmuz haftasında SASA hissesinde en fazla alım ve satım yapan aracı kurumlar belli oldu. İşte SASA'da net 204,9 milyon lotluk hareketin detayları.
Borsa İstanbul'un önde gelen şirketlerinden SASA Polyester (SASA) hisselerinde 20-24 Temmuz 2026 haftasında aracı kurum dağılımı yatırımcıların yakın takibinde yer aldı. Haftalık veriler, hissede güçlü alım ve satım yapan kurumları ortaya koyarken, ilk 5 alıcı ile ilk 5 satıcı arasındaki fark dikkat çekti.
Hafta boyunca ilk 5 aracı kurumun toplam alımı **770,4 milyon lot
, toplam satışı ise 565,6 milyon lot olarak gerçekleşti. Böylece hissede 204,9 milyon lot net alım** oluştu.
SASA HİSSESİNDE EN ÇOK ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR
20-24 Temmuz haftasında SASA hissesinde en fazla net alım yapan aracı kurumlar şöyle sıralandı:
|Aracı kurum
|Net lot
|HSBC
|441.268.438
|Bank of America
|105.021.099
|Gedik Yatırım
|98.357.225
|Ünlü Menkul
|87.609.246
|Yapı Kredi Yatırım
|38.182.075
SASA HİSSESİNDE EN ÇOK SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR
Haftanın en yüksek net satış gerçekleştiren aracı kurumları ise şu şekilde oluştu:
|Aracı kurum
|Net lot
|İnfo Yatırım
|240.349.572
|Garanti BBVA Yatırım
|98.503.451
|Ak Yatırım
|78.505.932
|Meksa Yatırım
|77.112.148
|Bulls Yatırım
|71.107.735
SASA'DA TAKAS VERİLERİ NEDEN ÖNEMLİ?
Aracı kurum dağılımları, hissedeki alım ve satım eğilimlerinin takip edilmesi açısından yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Haftalık takas verileri tek başına hisse fiyatının yönünü göstermese de, piyasadaki kurumsal işlem yoğunluğu hakkında önemli ipuçları sunabiliyor.
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