Borsa İstanbul'un önde gelen şirketlerinden SASA Polyester (SASA) hisselerinde 20-24 Temmuz 2026 haftasında aracı kurum dağılımı yatırımcıların yakın takibinde yer aldı. Haftalık veriler, hissede güçlü alım ve satım yapan kurumları ortaya koyarken, ilk 5 alıcı ile ilk 5 satıcı arasındaki fark dikkat çekti.

Hafta boyunca ilk 5 aracı kurumun toplam alımı **770,4 milyon lot

, toplam satışı ise 565,6 milyon lot olarak gerçekleşti. Böylece hissede 204,9 milyon lot net alım** oluştu.

SASA HİSSESİNDE EN ÇOK ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR

20-24 Temmuz haftasında SASA hissesinde en fazla net alım yapan aracı kurumlar şöyle sıralandı:

Aracı kurum Net lot HSBC 441.268.438 Bank of America 105.021.099 Gedik Yatırım 98.357.225 Ünlü Menkul 87.609.246 Yapı Kredi Yatırım 38.182.075

SASA HİSSESİNDE EN ÇOK SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR

Haftanın en yüksek net satış gerçekleştiren aracı kurumları ise şu şekilde oluştu:

Aracı kurum Net lot İnfo Yatırım 240.349.572 Garanti BBVA Yatırım 98.503.451 Ak Yatırım 78.505.932 Meksa Yatırım 77.112.148 Bulls Yatırım 71.107.735

SASA'DA TAKAS VERİLERİ NEDEN ÖNEMLİ?

Aracı kurum dağılımları, hissedeki alım ve satım eğilimlerinin takip edilmesi açısından yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Haftalık takas verileri tek başına hisse fiyatının yönünü göstermese de, piyasadaki kurumsal işlem yoğunluğu hakkında önemli ipuçları sunabiliyor.

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