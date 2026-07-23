Borsa İstanbul'da aracı kurum işlemleri yatırımcıların radarında olmaya devam ediyor. İş Yatırım'ın 23 Temmuz saat 15.00 itibarıyla gerçekleştirdiği hisse alım-satım işlemleri açıklandı. Kurum günün bu bölümünde 108,56 milyon TL net alım gerçekleştirirken, bankacılık ve ulaştırma hisseleri alım tarafında öne çıktı. Satış tarafında ise gayrimenkul, enerji ve savunma sanayi hisseleri dikkat çekti.

İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Hisse Net Alım Pay (%) Maliyet YKBNK 320.171.672,74 TL %13,56 33,178 TL ZPLIB 287.716.548,50 TL %12,19 182,535 TL THYAO 259.234.864,50 TL %10,98 312,723 TL SAHOL 188.306.428,65 TL %7,98 88,764 TL TCELL 117.314.765,30 TL %4,97 105,846 TL

İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Hisse Net Satış Pay (%) Maliyet DAPGM -337.361.264,35 TL %14,98 10,011 TL CWENE -207.734.787,72 TL %9,22 40,249 TL ASELS -138.167.935,00 TL %6,14 376,114 TL KTLEV -116.229.054,70 TL %5,16 177,387 TL ASTOR -113.536.501,75 TL %5,04 307,359 TL

Aracı kurum verileri tek başına alım veya satım sinyali olarak değerlendirilmese de, gün içindeki kurumsal para akışını göstermesi nedeniyle yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle yüksek hacimli işlemler kısa vadeli fiyat hareketleri açısından ipucu verebiliyor.

PARA GİRİŞİ VE PARA ÇIKIŞI YÜKSEK HİSSELER

İş Yatırım'ın alım-satım verilerinin yanı sıra, 15.00 itibarıyla BIST 100 endeksinde günün en güçlü para girişi ve para çıkışı yaşanan hisseleri de dikkat çekti. Gün içinde EREGL, ASELS ve TUPRS en fazla para girişi alan hisseler arasında yer alırken, THYAO, TRALT ve TTKOM tarafında ise güçlü para çıkışı görüldü.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.