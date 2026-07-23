İş Yatırım bugün hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı? İşte 23 Temmuz saat 15.00 verilerine göre öne çıkan hisse hareketleri ve net alım-satım rakamları.
Borsa İstanbul'da aracı kurum işlemleri yatırımcıların radarında olmaya devam ediyor. İş Yatırım'ın 23 Temmuz saat 15.00 itibarıyla gerçekleştirdiği hisse alım-satım işlemleri açıklandı. Kurum günün bu bölümünde 108,56 milyon TL net alım gerçekleştirirken, bankacılık ve ulaştırma hisseleri alım tarafında öne çıktı. Satış tarafında ise gayrimenkul, enerji ve savunma sanayi hisseleri dikkat çekti.
İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER
|Hisse
|Net Alım
|Pay (%)
|Maliyet
|YKBNK
|320.171.672,74 TL
|%13,56
|33,178 TL
|ZPLIB
|287.716.548,50 TL
|%12,19
|182,535 TL
|THYAO
|259.234.864,50 TL
|%10,98
|312,723 TL
|SAHOL
|188.306.428,65 TL
|%7,98
|88,764 TL
|TCELL
|117.314.765,30 TL
|%4,97
|105,846 TL
İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER
|Hisse
|Net Satış
|Pay (%)
|Maliyet
|DAPGM
|-337.361.264,35 TL
|%14,98
|10,011 TL
|CWENE
|-207.734.787,72 TL
|%9,22
|40,249 TL
|ASELS
|-138.167.935,00 TL
|%6,14
|376,114 TL
|KTLEV
|-116.229.054,70 TL
|%5,16
|177,387 TL
|ASTOR
|-113.536.501,75 TL
|%5,04
|307,359 TL
Aracı kurum verileri tek başına alım veya satım sinyali olarak değerlendirilmese de, gün içindeki kurumsal para akışını göstermesi nedeniyle yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle yüksek hacimli işlemler kısa vadeli fiyat hareketleri açısından ipucu verebiliyor.
PARA GİRİŞİ VE PARA ÇIKIŞI YÜKSEK HİSSELER
İş Yatırım'ın alım-satım verilerinin yanı sıra, 15.00 itibarıyla BIST 100 endeksinde günün en güçlü para girişi ve para çıkışı yaşanan hisseleri de dikkat çekti. Gün içinde EREGL, ASELS ve TUPRS en fazla para girişi alan hisseler arasında yer alırken, THYAO, TRALT ve TTKOM tarafında ise güçlü para çıkışı görüldü.
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