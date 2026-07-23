Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PKART), konuyla ilgili resmi bilgilendirmeyi 23 Temmuz 2026 tarihinde seans devam ederken Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) duyurdu.

Şirketin 17 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2025 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında alınan karar doğrultusunda, ihraç belgesinin onayı için 22 Temmuz 2026 itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) resmi başvuru yapıldığı bildirildi.

Sermaye artırımına ilişkin öne çıkan finansal detaylar şu şekilde:

• Mevcut Sermaye: 22.750.000,00 TL

• Ulaşılacak Yeni Sermaye: 300.000.000,00 TL

• Bedelsiz Sermaye Artış Oranı: Yüzde 1218,68131 (Yaklaşık yüzde 1219)

• Karşılanma Yöntemi: Tamamı iç kaynaklardan

• Başvuru Tarihi: 22 Temmuz 2026 (KAP Bildirimi: 23 Temmuz 2026)

SPK’nın onay vermesi halinde şirket, mevcut 22,75 milyon TL'lik sermayesini tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere yüzde 1218,68 oranında artırarak 300 milyon TL'ye çıkartacak.

Onay sürecinin ardından yatırımcıların portföylerindeki PKART hisse adedi, herhangi bir ek bedel ödemeden yaklaşık 13 katına çıkmış olacak.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.