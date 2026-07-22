Borsa İstanbul'da sermaye yapısını değiştiren stratejik pay alımlarına bir yenisi eklendi.

Yapılan resmi bilgilendirmeye göre CABA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Balyen, 21 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla gerçekleştirdiği alımlarla Kuyaş Yatırım A.Ş. (KUYAS) sermayesindeki kritik pay oranlarını geride bıraktı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirilen açıklama doğrultusunda gerçekleşen dev alım işleminin öne çıkan detayları şu şekildedir:

• İşlemi Gerçekleştiren: Cahit Balyen (CABA Grup)

• İşlem Tarihi: 21 Temmuz 2026

• Alınan Pay Miktarı: 32.414.267,00 TL nominal değerli pay

• Ulaşılan Yeni Pay Oranı: Yüzde 8,1036

Bu hamle ile birlikte Cahit Balyen, KUYAŞ Yatırım’ın ana ortakları arasındaki pozisyonunu önemli ölçüde güçlendirmiş oldu.

HİSSE PERFORMANSI: YÜKSEK HACİMLE YÜZDE 6,12’LİK ARTIŞ

Pay alımı haberi ve piyasadaki hareketlilikle birlikte KUYAS hisse senedi grafiğinde dikkat çeken veriler kaydedildi:

• Kapanış Fiyatı: 64,20 TL

• Günlük Değişim: Yüzde 6,12 yükseliş

• Günün En Yüksek / En Düşük Seviyesi: 66,15 TL / 62,00 TL

• Açılış Fiyatı: 62,05 TL

• İşlem Hacmi: 374,25 milyon TL

Mayıs ve haziran aylarındaki dalgalanmaların ardından sert düzeltmeler yaşayan hissenin, son alım hamlesi ve 374 milyon TL'yi aşan güçlü işlem hacminin desteğiyle günü 64,20 TL seviyesinden primli kapattığı görüldü.

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