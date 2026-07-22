Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Yenipazar Polimetalik Maden İşletmesi Projesi kapsamındaki ana ekipman tedariki için Finlandiya merkezli sanayi devi Metso Finland Oy ile anlaşma sağlandığı bildirildi.

CVK Madencilik’in bağlı ortaklığı Aldridge Mineral Madencilik A.Ş. üzerinden yürütülen yatırımın toplam sözleşme bedeli 25,2 milyon euro (güncel kurlarla yaklaşık 1,36 milyar Türk lirası) olarak açıklandı.

FLOTASYON TESİSİNİN ANA EKİPMANLARI METSO'DAN

Yozgat ili Boğazlıyan ilçesi Yenipazar beldesinde yapımı devam eden polimetalik maden projesi kapsamında imzalanan anlaşma, tesisin en kritik üretim ünitelerini kapsıyor. Tedarik edilecek ekipmanlar ve proje detayları şu şekildedir:

• Sözleşme Tarafı: Metso Finland Oy

• Sözleşme Bedeli: 25.200.000 € (Yaklaşık 1,36 milyar TL)

• Kapsam: Flotasyon tesisinin kırma, öğütme, flotasyon ve arıtma bölümlerindeki ana makine, ekipman ve analizör sistemleri.

• Teslimat Süresi: Ekipman türüne ve niteliğine bağlı olarak 7 ila 12 ay arasında değişkenlik gösterecek.

Yenipazar Polimetalik Maden İşletmesi Projesi’nin üretim kapasitesi ve verimliliği açısından kilit rol oynayan tesis ekipmanlarının sipariş edilmesiyle birlikte sahadaki yatırım takvimi yeni bir aşamaya geçti.

Şirket, proje sürecine ilişkin stratejik ve operasyonel gelişmelerin mevzuat çerçevesinde kamuoyu ve yatırımcılarla paylaşılmaya devam edeceğini duyurdu.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.