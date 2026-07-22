Borsa İstanbul'da işlem gören Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (GESAN), yurt içinde yerleşik bir kurum ile Ankara'da gerçekleştirilecek trafo merkezi yapım işi kapsamında 7,13 milyon euro tutarında yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

SÖZLEŞME BEDELİ 384,3 MİLYON TL

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, sözleşmenin bedeli KDV hariç 7.130.000 euro olarak belirlenirken, güncel kur üzerinden yaklaşık 384 milyon 307 bin TL'ye karşılık geliyor.

TRAFO MERKEZİNİN TÜM SÜREÇLERİNİ GESAN ÜSTLENECEK

Açıklamada, proje kapsamında Ankara'da kurulacak trafo merkezinin mühendislik, tedarik ve yapım işlerinin Girişim Elektrik tarafından gerçekleştirileceği belirtildi.

FİNANSALLARA OLUMLU KATKI BEKLENİYOR

Şirket, imzalanan sözleşmenin faaliyetlerine ve finansal performansına olumlu katkı sağlamasının beklendiğini ifade etti.

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