TSİ 12.00 itibarıyla endeks yüzde 0,04 düşüşle 13.967 puandan işlem görürken, yeni halka arz hisseleri ISVEA ve SA-RA Enerji yükselişlerini sürdürdü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,26 yükselişle 14.010,38 puandan başladı. Ancak günün ilerleyen saatlerinde satışların etkisini artırmasıyla endeks negatif bölgeye geçti.

TSİ 12.00 itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 0,04 değer kaybederek 13.967 puandan işlem gördü.

YENİ HALKA ARZ HİSSELERİ YÜKSELİŞTE

Borsa genelinde satış baskısı görülmesine rağmen bazı hisselerde alımlar öne çıktı. Günün en çok yükselen hisseleri arasında yeni halka arz edilen ISVEA Seramik (ISVEA) ile SA-RA Enerji (SARAE) dikkat çekti.

TSİ 12.00 itibarıyla en fazla yükselen hisseler şöyle sıralandı:

ISVEA: %9,98

SARAE: %9,93

MARTI: %9,82

MARMR: %9,63

INFO: %8,05

DÜŞÜŞTE DESPC VE SKBNK ÖNE ÇIKTI

Öte yandan günün ilk yarısında satış baskısının en yoğun hissedildiği hisseler ise şu şekilde gerçekleşti:

DESPC: %-9,99

SKBNK: %-9,99

BARMA: %-9,98

SUNTK: %-9,98

AVGYO: %-9,97

BIST 100 endeksi öğle saatlerinde sınırlı kayıpla işlem görürken, yatırımcılar günün geri kalanında yurt içi ve küresel piyasalardan gelecek haber akışını takip etmeyi sürdürüyor.

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