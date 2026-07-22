Borsa İstanbul'da işlem gören İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGSY), portföy şirketi Enlila Sağlık İlaç Ar-Ge Üretim ve Laboratuvar A.Ş. aracılığıyla ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Crescenta Biosciences, Inc. yatırımına ilişkin sürecin tamamlandığını duyurdu.

24 MİLYON DOLARLIK YATIRIM TAMAMLANDI

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, daha önce 25 Haziran 2026 tarihinde kamuoyuna duyurulan yatırım sürecine ilişkin sermaye artırımı ve kapanış işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

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Açıklamaya göre Enlila Sağlık, ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Crescenta Biosciences, Inc.'te 24 milyon ABD doları tutarındaki sermaye artırımı yoluyla yüzde 50,1 oranında pay sahibi oldu.

ÇOĞUNLUK HİSSESİ ENLİLA SAĞLIK'A GEÇTİ

Gerçekleştirilen sermaye artırımı işlemiyle birlikte Enlila Sağlık, Crescenta Biosciences'ın çoğunluk hissedarı konumuna geldi.

İş Girişim Sermayesi, söz konusu yatırıma ilişkin sermaye artırımı ve kapanış işlemlerinin tamamlandığını belirterek gelişmeyi yatırımcılarla paylaştı.

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