BSTR Holdings ve Ether Machine'in milyar dolarlık işlemleri iptal edilirken, borsaya yeni açılan bazı şirketlerin hisselerinde de sert düşüşler yaşandı. Piyasalardaki dalgalanma nedeniyle milyar dolarlık halka arz ve birleşme işlemleri peş peşe iptal edilirken, yatırımcı ilgisinin zayıflaması yeni halka açılan şirketlerin hisselerine de yansıdı.

BSTR HOLDİNGS BİRLEŞME PLANINI ASKIYA ALDI

Özel bir Bitcoin yatırım şirketi olan BSTR Holdings, hisselerini borsada işlem görür hale getirecek birleşme yoluyla halka arz planını mevcut piyasa koşullarını gerekçe göstererek iptal etti.

Şirket ile Cantor Fitzgerald'ın bir iştiraki tarafından yapılan ortak açıklamada, birleşme şartlarının piyasa koşullarını daha doğru yansıtacak şekilde yeniden değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

1,5 MİLYAR DOLARLIK HALKA ARZ DA İPTAL EDİLDİ

Eski ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un yönetim kurulunda yer almasının planlandığı 1 milyar dolarlık yatırım aracı ile Ether Machine için hazırlanan 1,5 milyar dolarlık halka arz planı da rafa kaldırıldı.

Ether Machine'in kurucu ortağı Andrew Keys, yatırımcılara gönderdiği bilgilendirmede mevcut piyasa koşullarının işlemin sürdürülmesini pratik olmaktan çıkardığını belirtti.

BİTCOİN YAKLAŞIK YÜZDE 50 DEĞER KAYBETTİ

Kripto para piyasasındaki bozulmanın temel nedeni ise Bitcoin'de yaşanan sert fiyat düşüşü oldu.

Bitcoin, yılın başında ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto para piyasasını destekleyen politikalarının etkisiyle güçlü bir yükseliş kaydederek ekim ayında zirve seviyesine ulaşmıştı.

Ancak zirvenin ardından satış baskısının hızlanmasıyla Bitcoin yaklaşık yüzde 50 değer kaybederek 66 bin dolar seviyelerine geriledi. Böylece fiyat, Trump'ın Kasım 2024 seçim zaferi sonrasında görülen seviyelerin de altına indi.

YENİ HALKA AÇILAN ŞİRKETLER DE DEĞER KAYBETTİ

Kripto varlıklara odaklanan ve satın alma ya da birleşme yoluyla borsaya açılan şirketler de yatırımcıların beklenen ilgisini göremedi.

Bu kapsamda Avalanche Treasury, 11 Haziran'da işlem görmeye başlamasının ardından yüzde 70'in üzerinde değer kaybederken, odaklandığı Avalanche kripto varlığının fiyatı aynı dönemde büyük ölçüde yatay bir seyir izledi.

Analistler, kripto para piyasasında yaşanan sert fiyat hareketlerinin sürmesi halinde sektör genelinde halka arz ve birleşme planlarının ertelenmeye devam edebileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

Kaynak: Nefes Gazetesi

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