Dijital varlık finans şirketi River’ın yayımladığı son araştırma verilerine göre ABD genelinde 49,6 milyon kişi Bitcoin (BTC) sahibi konumunda bulunurken, geleneksel bir yatırım aracı olarak altını tercih edenlerin sayısı 28,8 milyonda kalmış durumda.

Bu tablo, son yıllarda bireysel yatırımcıların portföy tercihlerinde yaşanan radikal kırılmayı açıkça ortaya koyuyor.

GENÇ KUŞAK VE ETF’LER DEĞİŞİMİ TETİKLEDİ

Analistler, dijital varlıklara olan ilginin geleneksel enstrümanları aşmasındaki temel itici gücün genç yatırımcı kitlesi olduğunu vurguluyor. Bunun yanı sıra Bitcoin’in altın karşısında bu denli geniş bir kitleye ulaşmasında şu faktörler öne çıkıyor:

• Kesintisiz Erişim ve Kolaylık: 7 gün 24 saat işlem görebilmesi, fiziki saklama derdinin olmaması ve çok küçük tutarlarla dahi yatırım yapılabilmesi.

• Kurumsal Güven: Son dönemde onaylanan spot Bitcoin ETF’leri, kurumsal sermayenin sektöre girişi ve dev şirketlerin bilançolarına BTC eklemesiyle artan güven ortamı.

GELENEKSEL GÜVENLİ LİMAN ALTIN GÜCÜNÜ KORUYSA DA DENGELER DEĞİŞİYOR

Yüzyıllardır enflasyon, jeopolitik krizler ve ekonomik belirsizliklere karşı en güçlü koruma kalkanı olarak görülen altın, yatırımcılar için değerini korumaya devam ediyor.

Ancak veriler, yatırımcıların tek seçeneğinin artık geleneksel araçlar olmadığını; Bitcoin’in de en az altın kadar yaygın bir "dijital değer saklama aracı" olarak kabul gördüğünü kanıtlıyor.

"İSTATİSTİKSEL BİR VERİDEN ÇOK DAHA FAZLASI"

Piyasa uzmanları, Bitcoin sahiplerinin altın yatırımcılarını sayısaldan öteye geçerek geride bırakmasını, küresel finansal sistemde yaşanan yapısal bir dönüşümün simgesi olarak nitelendiriyor.

Dijital varlıkların finansal ekosisteme entegrasyonu hızlandıkça, önümüzdeki yıllarda Bitcoin ile geleneksel yatırım araçları arasındaki rekabetin daha da kızışacağı öngörülüyor.

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