Borsa İstanbul'da işlem gören ŞOK Marketler Ticaret A.Ş. (SOKM) için yeni hedef fiyat raporu yayımlandı. İş Yatırım, şirket hissesi için 98,19 TL hedef fiyatını ve "al" tavsiyesini korurken, SOKM'yi en çok önerilen hisselerin yer aldığı Model Portföy listesine dahil etti.

İŞ YATIRIM'DAN SOKM HİSSESİ İÇİN OLUMLU DEĞERLENDİRME

İş Yatırım raporunda, ŞOK Marketler'in önümüzdeki çeyreklerde kârlılık görünümünde belirgin bir iyileşme beklendiği vurgulandı.

Aracı kurum, şirketin başarılı stok optimizasyonu sayesinde nakit yaratma kapasitesini artırdığını, bunun da yükselen faiz gelirleri aracılığıyla net kârı desteklediğini belirtti.

Raporda, operasyonel kaldıraçtaki iyileşmeyle birlikte özellikle 2026'nın üçüncü çeyreğinden itibaren şirketin yeniden net kâra dönmesinin beklendiği ifade edildi.

"MEVCUT SEVİYELER CAZİP GİRİŞ FIRSATI SUNUYOR"

İş Yatırım, ŞOK Marketler hissesinin 2026 tahmini Düzeltilmiş Firma Değeri/FAVÖK (FD/FAVÖK) çarpanına göre 1,64x seviyesinde işlem gördüğünü ve hem yurt içi hem de uluslararası benzer şirketlere kıyasla önemli iskontolu olduğunu değerlendirdi.

Raporda, piyasanın şirketin güçlenen nakit yaratma kapasitesi ile iyileşen kârlılık görünümünü henüz tam olarak fiyatlamadığı belirtilerek, mevcut seviyelerin yatırımcılar açısından cazip bir giriş fırsatı sunduğu ifade edildi.

SOKM HİSSESİ İÇİN HEDEF FİYAT

22 Temmuz 2026 tarihinde yayımlanan rapora göre İş Yatırım'ın ŞOK Marketler hissesi için değerlendirmesi şu şekilde;

Aracı kurum Hedef fiyat Son fiyat Tavsiye Prim potansiyeli İş Yatırım 98,19 TL 55,20 TL Al %77,88

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