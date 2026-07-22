Rekabet Kurumu, Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun (OYAK) çoğunluk hissedarı olduğu ON Investment B.V. tarafından gerçekleştirilecek Tekfen Holding A.Ş. pay devrine ilişkin önemli bir karara imza attı. Kurum, devralma işlemine onay vererek rekabet hukuku açısından sürecin önündeki engeli kaldırdı.

YÜZDE 42,80'LİK PAY DEVRİ ONAYLANDI

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yayımlanan karara göre, ON Investment B.V.'nin Can Kültür ve Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği A.Ş. üzerinden Tekfen Holding'deki yüzde 42,80 oranındaki payı devralmasına izin verildi.

Kararla birlikte işlemin rekabet mevzuatı bakımından uygun olduğu değerlendirildi.

REKABET HUKUKU AÇISINDAN ENGEL KALMADI

Rekabet Kurulu'nun verdiği izinle birlikte, devralma sürecinin rekabet hukuku açısından önünde herhangi bir engel kalmadı.

Ancak işlemin tamamlanabilmesi için tarafların pay devrine ilişkin sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirmesi ve kapanış işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

SÜREÇ HENÜZ TAMAMLANMADI

Rekabet Kurulu'nun onayı, yalnızca işlemin rekabet mevzuatı kapsamında incelenmesini kapsıyor. Tekfen Holding'deki pay devrinin fiilen gerçekleşebilmesi için diğer yasal prosedürlerin ve sözleşmede yer alan şartların da yerine getirilmesi bekleniyor.