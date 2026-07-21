Aksa Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN), Senegal'de devam eden doğal gaz santrali yatırımının finansmanı kapsamında Alman menşeli Helaba Bank ile 57 milyon euro tutarında kredi sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

57 MİLYON EUROLUK KREDİ SAĞLANDI

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Senegal'de yapımı devam eden 255 MW kurulu güce sahip doğal gaz santrali yatırımında kullanılmak üzere Alman menşeli Helaba Bank ile kredi sözleşmesi imzalandı.

Kredi tutarının 57 milyon euro, vadesinin ise 10 yıl olduğu açıklandı.

SERV GARANTİSİYLE FİNANSE EDİLECEK

KAP açıklamasına göre söz konusu kredi, İsviçre'nin resmi İhracat Kredisi Sigorta Kurumu SERV garantisi kapsamında sağlandı.

Şirket, bu finansmanın yalnızca Senegal'deki yatırımın desteklenmesi açısından değil, aynı zamanda finansman kaynaklarının coğrafi olarak çeşitlendirilmesi bakımından da stratejik önem taşıdığını belirtti.

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