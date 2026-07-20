Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. (ALTNY), bağlı ortaklığı TAAC Havacılık Teknolojileri A.Ş.'nin yurt içindeki bir müşteriyle kritik havacılık ekipmanlarının tedarikine yönelik önemli bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Şirket, anlaşmanın ardından toplam sipariş bakiyesinin (backlog) 334 milyon dolara ulaştığını açıkladı.

134,1 MİLYON DOLARLIK YENİ SÖZLEŞME

Altınay Savunma'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, bağlı ortaklığı TAAC Havacılık Teknolojileri A.Ş. ile yurt içinde yerleşik müşterisi arasında 134.104.420 dolar (KDV hariç) tutarında kritik havacılık ekipmanlarının tedarikine yönelik sözleşme imzalandı.

Şirket, müşterinin kimliğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı.

SİPARİŞ BAKİYESİ 334 MİLYON DOLARA ULAŞTI

Açıklamada, imzalanan yeni sözleşmeyle birlikte Altınay Savunma Grubu'nun güncel backlog (sipariş bakiyesi) büyüklüğünün 334 milyon dolara yükseldiği belirtildi.

Şirket, söz konusu sözleşmenin savunma ve havacılık alanındaki faaliyetlerine katkı sağlamasının beklendiğini ifade etti.

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