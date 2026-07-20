Borsa İstanbul'da 2026 yılı ikinci çeyrek bilanço sezonu bu hafta başlarken, HSBC Türkiye'de takip ettiği şirketlere ilişkin beklentilerini paylaştı. Kurum, banka dışı şirketlerde enflasyona göre düzeltilmiş net kârların yıllık bazda reel olarak artmasını beklerken, bankacılık sektöründe ise net kâr büyümesinin yüzde 7 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyor.

BİLANÇO SEZONU BAŞLADI

HSBC'nin analizine göre, enflasyon muhasebesi (IAS 29) uygulayan banka dışı şirketlerde toplam net kârın ikinci çeyrekte yıllık bazda reel yüzde 3, çeyreklik bazda ise yüzde 20 artması bekleniyor.

Kurum, 2025'in ikinci çeyreği ile 2026'nın ikinci çeyreği arasındaki yıllık enflasyonun yaklaşık yüzde 32, 2026'nın ilk ve ikinci çeyrekleri arasındaki enflasyonun ise yaklaşık yüzde 7 seviyesinde gerçekleştiğine dikkat çekti.

BİLANÇO AÇIKLAMA TAKVİMİ BELLİ OLDU

Şirketlerin finansal sonuçlarını açıklamaları için son tarihler de netleşti.

Bankalar ve solo finansal raporlama yapan şirketler: 10 Ağustos 2026

Konsolide finansal tablo açıklayacak şirketler: 19 Ağustos 2026

EN GÜÇLÜ KÂR ARTIŞI BEKLENEN HİSSELER

HSBC, orta ve büyük ölçekli banka dışı şirketler arasında yıllık bazda reel kâr büyümesinde öne çıkmasını beklediği hisseleri de sıraladı.

Kurumun beklentisine göre ikinci çeyrekte öne çıkabilecek şirketler şunlar:

ASELSAN (ASELS)

Astor Enerji (ASTOR)

BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS)

Enerjisa Enerji (ENJSA)

Ereğli Demir ve Çelik (EREGL)

Tofaş (TOASO)

HSBC, buna karşılık Tofaş dışındaki otomotiv şirketleri ile telekomünikasyon ve gayrimenkul sektörlerinde daha zayıf finansal sonuçlar bekliyor.

PERAKENDE VE TÜKETİM ŞİRKETLERİ POZİTİF AYRIŞABİLİR

Raporda tüketim sektörünün ikinci çeyrekte de güçlü görünümünü koruyabileceği belirtildi.

Özellikle;

-Coca-Cola İçecek (CCOLA)

-TAB Gıda (TABGD)

-BİM (BIMAS)

-ŞOK Marketler (SOKM) için daha güçlü operasyonel sonuçlar bekleniyor.

HSBC, gıda perakendecilerinde satış büyümesinin gıda enflasyonunun desteğiyle devam edebileceğini, ancak promosyon kampanyaları, ürün karması ve baz etkileri nedeniyle kâr marjlarında şirketler arasında farklılaşmalar görülebileceğini ifade etti.

Coca-Cola İçecek'te uluslararası operasyonların büyümeyi desteklemesi, TAB Gıda'da ise mağaza ağındaki genişlemenin finansallara olumlu yansıması bekleniyor.

BANKALARDA KÂRLILIK BASKISI SÜREBİLİR

HSBC, Türk bankacılık sektöründe ikinci çeyrekte net faiz geliri büyümesinin yavaşlamasını bekliyor.

Analize göre artan fonlama maliyetleri ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle sıkı para politikası görünümü bankaların marjlarını baskılamaya devam edecek.

Buna karşın; Ücret ve komisyon gelirlerinde ilk çeyreğe göre daha güçlü büyüme,

Yüksek faiz ortamının gelirleri desteklemesi, bekleniyor.

Öte yandan işlem gelirlerinde düşüş, aktif kalitesindeki bozulma ve IFRS model güncellemeleri nedeniyle karşılık giderlerinde artış öngörülüyor.

Bu nedenle HSBC, kapsamdaki dört büyük bankanın tamamında özkaynak kârlılığının (RoE) ilk çeyreğe göre gerilemesini bekliyor.

GARANTİ BBVA VE YAPI KREDİ AYRIŞIYOR

Banka bazında değerlendirmelerde ise Garanti BBVA'nın (GARAN) güçlü komisyon gelirleri ve yatay faaliyet giderleri sayesinde net kârdaki düşüşün en sınırlı kalacağı banka olacağı öngörüldü.

Yapı Kredi (YKBNK) ise artan karşılık giderleri ve daha yüksek faaliyet giderleri nedeniyle ikinci çeyrekte net kârı en fazla gerileyebilecek banka olarak değerlendirildi.

HSBC'ye göre ikinci çeyrek bilanço döneminde banka dışı şirketlerde seçici şekilde güçlü kâr büyümeleri öne çıkarken, bankacılık sektöründe artan maliyetler ve karşılık giderleri nedeniyle kârlılık üzerinde baskı devam edecek.

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