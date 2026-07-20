Borsa İstanbul'da işlemlerin devam ettiği 20 Temmuz günü saat 15.00 itibarıyla İş Yatırım'ın en fazla alım ve satım yaptığı hisseler netleşti. Kurum tarafında 143,58 milyon TL net alım gerçekleşirken, alım tarafında THYAO ilk sırada yer aldı. Satış tarafında ise TUPRS en fazla net satış yapılan hisse oldu.

İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Saat 15.00 itibarıyla İş Yatırım'ın en fazla net alım yaptığı hisseler şu şekilde sıralandı;

Hisse Net Alım (TL) THYAO 443.144.402 ZPLIB 157.262.960 ASELS 146.697.781 PSGYO 129.095.159 GARAN 97.640.556

İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Aynı saatte kurumun en fazla net satış yaptığı hisseler ise şöyle gerçekleşti;

Hisse Net Satış (TL) TUPRS 270.298.978 ASTOR 235.307.266 CWENE 216.817.411 KCHOL 114.030.739 TEHOL 84.726.821

KURUM İŞLEMLERİ NEDEN ÖNEMLİ?

Aracı kurumların gün içindeki yoğun alım ve satımları tek başına yatırım kararı için yeterli olmasa da, kurumsal para akışını takip etmek isteyen yatırımcılar açısından önemli göstergeler arasında yer alıyor.

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