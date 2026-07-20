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İş Yatırım'ın 20 Temmuz saat 15.00 itibarıyla en güçlü alım ve satım yaptığı hisseler açıklandı. THYAO alımda, TUPRS ise satışta ilk sırada yer aldı.

Borsa İstanbul'da işlemlerin devam ettiği 20 Temmuz günü saat 15.00 itibarıyla İş Yatırım'ın en fazla alım ve satım yaptığı hisseler netleşti. Kurum tarafında 143,58 milyon TL net alım gerçekleşirken, alım tarafında THYAO ilk sırada yer aldı. Satış tarafında ise TUPRS en fazla net satış yapılan hisse oldu.

İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Saat 15.00 itibarıyla İş Yatırım'ın en fazla net alım yaptığı hisseler şu şekilde sıralandı;

Hisse Net Alım (TL)
THYAO 443.144.402
ZPLIB 157.262.960
ASELS 146.697.781
PSGYO 129.095.159
GARAN 97.640.556

İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Aynı saatte kurumun en fazla net satış yaptığı hisseler ise şöyle gerçekleşti;

Hisse Net Satış (TL)
TUPRS 270.298.978
ASTOR 235.307.266
CWENE 216.817.411
KCHOL 114.030.739
TEHOL 84.726.821

KURUM İŞLEMLERİ NEDEN ÖNEMLİ?

Aracı kurumların gün içindeki yoğun alım ve satımları tek başına yatırım kararı için yeterli olmasa da, kurumsal para akışını takip etmek isteyen yatırımcılar açısından önemli göstergeler arasında yer alıyor.

İş Yatırım ın en güçlü alım satım yaptığı hisseler!, Görsel 1

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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