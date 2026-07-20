İş Yatırım'ın 20 Temmuz saat 15.00 itibarıyla en güçlü alım ve satım yaptığı hisseler açıklandı. THYAO alımda, TUPRS ise satışta ilk sırada yer aldı.
Borsa İstanbul'da işlemlerin devam ettiği 20 Temmuz günü saat 15.00 itibarıyla İş Yatırım'ın en fazla alım ve satım yaptığı hisseler netleşti. Kurum tarafında 143,58 milyon TL net alım gerçekleşirken, alım tarafında THYAO ilk sırada yer aldı. Satış tarafında ise TUPRS en fazla net satış yapılan hisse oldu.
İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER
Saat 15.00 itibarıyla İş Yatırım'ın en fazla net alım yaptığı hisseler şu şekilde sıralandı;
|Hisse
|Net Alım (TL)
|THYAO
|443.144.402
|ZPLIB
|157.262.960
|ASELS
|146.697.781
|PSGYO
|129.095.159
|GARAN
|97.640.556
İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER
Aynı saatte kurumun en fazla net satış yaptığı hisseler ise şöyle gerçekleşti;
|Hisse
|Net Satış (TL)
|TUPRS
|270.298.978
|ASTOR
|235.307.266
|CWENE
|216.817.411
|KCHOL
|114.030.739
|TEHOL
|84.726.821
KURUM İŞLEMLERİ NEDEN ÖNEMLİ?
Aracı kurumların gün içindeki yoğun alım ve satımları tek başına yatırım kararı için yeterli olmasa da, kurumsal para akışını takip etmek isteyen yatırımcılar açısından önemli göstergeler arasında yer alıyor.
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