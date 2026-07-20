Borsa İstanbul'da işlem gören Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. (VAKFN), Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onay verdiği yüzde 20 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı için hak kullanım tarihini açıkladı.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirime göre, bedelsiz pay alma hakkı 21 Temmuz 2026 Salı günü başlayacak.

SPK 16 TEMMUZ'DA ONAY VERMİŞTİ

SPK, 16 Temmuz 2026 tarihli bülteninde VAKFN'nin bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onaylamıştı.

Şirketin 13 Mayıs 2026 tarihli yönetim kurulu kararı doğrultusunda, 5 milyar TL olan çıkarılmış sermaye, iç kaynaklardan karşılanmak üzere 1 milyar TL artırılarak 6 milyar TL'ye yükseltilecek.

Bu işlemle mevcut ortaklar, sahip oldukları her 100 lot pay için 20 lot bedelsiz pay alma hakkına sahip olacak.

İşlem Tarih Bedelsiz hak kullanım başlangıcı 21 Temmuz 2026 Kayıt tarihi 22 Temmuz 2026 Payların hesaplara geçiş tarihi 23 Temmuz 2026

LOT HESABI NASIL YAPILIR?

VAKFN'nin yüzde 20 bedelsiz sermaye artırımı kapsamında yatırımcılar, sahip oldukları her 100 lot için 20 lot bedelsiz pay alacak.

Örneğin hesabında 100 lot VAKFN hissesi bulunan bir yatırımcıya 20 lot, 250 lot hissesi bulunan yatırımcıya 50 lot, 500 lot hissesi bulunan yatırımcıya ise 100 lot bedelsiz pay verilecek. Aynı şekilde 1.000 lot hissesi olan yatırımcının hesabına 200 lot bedelsiz pay aktarılacak ve toplam lot sayısı 1.200 olacak.

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BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI NEDEN ÖNEMLİ?

Bedelsiz sermaye artırımı, yatırımcının elindeki toplam yatırım değerini tek başına artırmaz. Ancak yatırımcıların portföyündeki pay adedi artarken, hisse fiyatı sermaye artırım oranı kadar teorik olarak aşağı yönlü düzeltilir.

Bu nedenle yatırımcılar açısından en önemli konu, bedelsiz payların hangi tarihte hesaplara geçeceği ve hak kullanım takvimidir.

BEDELSİZ ARTIRIMINDA PARA ÖDENİYOR MU?

Bedelsiz sermaye artırımında yeni paylar, hak sahibi yatırımcıların hesaplarına ücretsiz olarak aktarılıyor.