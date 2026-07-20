Şeker Finansal Kiralama A.Ş. (SEKFK), sürecin detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yatırımcılarıyla paylaştı.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre mevcut durumda 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermaye, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak üzere yüzde 100 oranında (100.000.000 TL) artırılacak.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından şirketin yeni çıkarılmış sermayesi 200.000.000 TL seviyesine ulaşacak.

ONAY SÜRECİ TAMAMLANDI, GÖZLER BEDELLİ TARİHİNDE

Sermaye artırımı kapsamında hazırlanan izahname taslağının onaylanması amacıyla 26 Şubat 2026 tarihinde SPK’ya başvuru yapılmıştı. Kurul, söz konusu başvuruyu 16 Temmuz 2026 tarihli ve 2026/45 sayılı bülteninde uygun bularak onayladı.

SPK onayının ardından sürecin resmiyet kazanmasıyla birlikte, şirketin önümüzdeki günlerde rüçhan hakkı kullanım tarihlerini ve takvimini açıklayarak bedelli sürecini başlatması bekleniyor.

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