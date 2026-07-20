Borsa İstanbul halka arz endeksi, geçtiğimiz haftayı yüzde 1,85’lik sınırlı bir kayıpla geride bıraktı.

Kısa vadeli bu geri çekilmeye rağmen endeks, yılbaşından bu yana sergilediği yüzde 143’lük göz alıcı performansıyla piyasanın en çok kazandıran kulvarı olma unvanını koruyor.

Toplam 55 şirketin yer aldığı endekste geçtiğimiz hafta 29 hisse pozitif kapanış yapmayı başarırken, piyasadaki ağırlık dengelerinde de değişimler gözlendi.

Endeksin taşıyıcı koltuğunda oturan DSTKF’nin ağırlığı yüzde 18,00 seviyesine gerilerken; onu yüzde 8,00 ile OZATD ve yüzde 7,00 ile GUNDG takip etti.

ÇİÇEĞİ BURNUNDA HALKA ARZLAR ZIT YÖNLERDE AÇILDI

Borsaya geçtiğimiz hafta adım atan yeni şirketlerin ilk performansları oldukça zıt grafiklere sahne oldu:

• SARAE: 17 Temmuz 2026'da 70,00 TL fiyatla işlemlere başlayan şirket, ilk günlerde yüzde 10,00 prim yaparak haftayı 77,00 TL'den kapattı ve yatırımcısını sevindirdi.

• SSAAT: 16 Temmuz 2026'da 56,00 TL'den merhaba diyen hisse ise sert bir satış baskısıyla karşılaşarak yüzde 19,00 değer kaybetti ve haftayı 45,36 TL seviyesinde tamamladı.

EN ÇOK YÜKSELENLER

Haftanın en çok yükselen hisselerinde, rasyonel çarpanlar ile yüksek risk iştahının çarpışması dikkat çekti:

• GOLDA

o Haftalık Değişim: Yüzde +46,24

o PD/DD Oranı: 1,01

o Not: 1,01'lik PD/DD oranı ile endeksin en ucuz kalan şirketi olarak öne çıkıyor.

• OZATD

o Haftalık Değişim: Yüzde +33,68

o PD/DD Oranı: 42,81

o Yılbaşı / Arz Sonrası Getiri: Yüzde +1590,72

o Not: Astronomik çarpanına ve devasa primine rağmen aşırı fiyatlanmayı sürdürdü.

**• EFOR

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o Haftalık Değişim: Yüzde +23,60

o PD/DD Oranı: Yüksek / Pahalı

o Yılbaşı / Arz Sonrası Getiri: Yüzde -26,20

o Not: Yılbaşından beri zararda olan hisse, bu hafta güçlü bir tepki alımıyla canlandı.

ÇARPAN PATLAMASI YAŞAYANLARDA KÂR REALİZASYONU

En çok değer kaybedenler tarafında ise yüksek çarpanlara ulaşan hisselerdeki kâr satışları ve dip arayışları ön plandaydı:

• DSTKF: Yıllık bazda yüzde 354,50 primli olan ve 63,18 gibi oldukça yüksek bir PD/DD oranıyla fiyatlanan hisse, bu hafta yüzde 34,31’lik sert bir çöküş yaşadı.



• SVGYO: Halka arzının ardından yüzde 249,00 primlenen yeni hisselerden SVGYO, bu hafta kâr realizasyonuna yenik düşerek yüzde 8,23 değer kaybetti.

• EKIM: Arz sonrasında yatırımcısına yüzde 22,00 zarar ettiren şirket, 0,83'lük oldukça ucuz PD/DD oranına rağmen güven tazeleyemedi ve bu hafta da yüzde 8,71 düşerek kan kaybetmeye devam etti.

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