Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) halka arzını onayladığı Kardemir Çelik Sanayi A.Ş., yatırımcıların gündemine oturdu. Demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren şirket, 35,00 TL sabit fiyatla halka arz edilirken, yatırımcıların en çok merak ettiği konu ise "Kardemir Çelik halka arzında kaç lot verir?" sorusu oldu. İşte katılım senaryolarına göre kişi başına düşmesi beklenen lot miktarları ve halka arza ilişkin öne çıkan detaylar...

KARDEMİR ÇELİK HALKA ARZINDA KAÇ LOT DÜŞER?

Kardemir Çelik halka arzında toplam 128 milyon lot yatırımcılara sunulacak. Halka arzın bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Katılım sayısına göre kişi başına düşmesi beklenen lot miktarları şöyle hesaplanıyor:

700 bin katılım: yaklaşık 182 lot

800 bin katılım: 160 lot

900 bin katılım: yaklaşık 142 lot

1 milyon katılım: 128 lot

Son dönemde halka arzlara katılımın ağırlıklı olarak 700 bin ila 1 milyon yatırımcı aralığında gerçekleşmesi nedeniyle, yatırımcı başına 128 ila 182 lot arasında dağıtım yapılması beklenebilir.

HALKA ARZDA HANGİ DETAYLAR ÖNE ÇIKIYOR?

Kardemir Çelik halka arzında 110 milyon lot sermaye artırımı, 18 milyon lot ise ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek. Ortak satışı kapsamında Tevfik Önder Karalp 9 milyon lot, Özge Yastı 4,5 milyon lot ve Özlem Bakırel 4,5 milyon lot pay satışı yapacak.

35,00 TL halka arz fiyatı üzerinden hesaplandığında halka arz büyüklüğü yaklaşık 4,48 milyar TL olacak. Halka arz sonrasında şirket sermayesinin 720 milyon TL'den 830 milyon TL'ye yükselmesi planlanırken, halka açıklık oranı ise yaklaşık %15,42 seviyesinde gerçekleşecek.

Şirketin talep toplama tarihleri ile Borsa İstanbul'da işlem göreceği hisse kodu ise henüz açıklanmadı.

KARDEMİR ÇELİK NE İŞ YAPIYOR?

Kardemir Çelik, kütük demir, filmaşin, inşaat demiri ile ticari ve yapısal profil üretimi gerçekleştiren entegre demir-çelik şirketleri arasında yer alıyor.

Şirket üretimini Denizli ve İzmir'deki tesislerinde sürdürüyor. İzmir Aliağa'daki çelikhane tesisinin yıllık 1,2 milyon ton kütük demir üretim kapasitesi bulunurken, filmaşin ve inşaat demiri üretim tesisinin yıllık kapasitesi 600 bin ton seviyesinde bulunuyor.

Toplam 2,5 milyon ton/yıl üretim kapasitesine sahip şirket, ürünlerini 100'den fazla ülkeye ihraç ediyor. Ayrıca enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla Bozyaka Rüzgar Enerji Santrali (RES) ve çatı GES yatırımlarına da devam ediyor.

HALKA ARZ GELİRİ NEREDE KULLANILACAK?

Şirket, halka arzdan elde edeceği net geliri ağırlıklı olarak işletme sermayesi ve yatırımlar için kullanmayı planlıyor.

Fon kullanım planına göre;

%85'i hammadde tedariki ve işletme sermayesi finansmanında,

%7'si yenilenebilir enerji yatırımlarında,

%8'i ise üretim tesisi yatırımlarında değerlendirilecek.

FİNANSAL GÖRÜNÜM

Taslak izahnamede yer alan finansal verilere göre şirketin hasılatı 2022 yılında 7,4 milyar TL, 2023 yılında 11,6 milyar TL, 2024 yılının ilk 6 ayında ise 8,9 milyar TL oldu.

Brüt kâr ise aynı dönemlerde sırasıyla 938,2 milyon TL, 1,3 milyar TL ve 1,0 milyar TL olarak gerçekleşti.

YATIRIMCILARI İLGİLENDİREN DİĞER DETAYLAR

Kardemir Çelik halka arzında fiyat istikrarı işlemi uygulanmayacak.

Bununla birlikte şirket ve mevcut ortaklar, payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasının ardından 1 yıl boyunca satmama taahhüdü verdi. Ayrıca halka arzda ek satış yapılmayacak ve T1/T2 bakiye kullanımı mümkün olmayacak.

Şirketin katılım endeksine uygunluk durumu ile Borsa İstanbul'da işlem göreceği hisse kodu ise ilerleyen dönemde açıklanacak.

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