Fitch Solutions bünyesinde faaliyet gösteren araştırma kuruluşu BMI, makroekonomik görünümdeki değişim nedeniyle 2026 yılına ilişkin altın fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti. Kurum, ons altın için ortalama fiyat beklentisini 200 dolar indirerek 4.600 dolardan 4.400 dolara düşürdü.

BMI'DAN ALTIN TAHMİNİNDE AŞAĞI YÖNLÜ REVİZYON

BMI, yaptığı değerlendirmede daha güçlü ABD doları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ara vereceği beklentisi, jeopolitik risklerin azalması, küresel ekonomik büyümedeki iyileşme ve enflasyondaki yavaşlamanın altın fiyatları üzerinde baskı oluşturacağını belirtti.

Kurum, son dönemde yaşanan fiyat düzeltmesinin büyük ölçüde tamamlandığını değerlendirirken, yılın geri kalanında altın için nötr ile hafif negatif bir görünüm öngördüğünü ifade etti.

ALTIN FİYATLARINI BASKILAYACAK 5 FAKTÖR

BMI'ye göre 2026 yılı boyunca altın fiyatlarını sınırlayabilecek başlıca unsurlar şöyle sıralandı:

ABD'de yüksek faiz oranlarının faiz getirisi olmayan altının cazibesini azaltması,

Güçlü doların altını ABD dışındaki yatırımcılar için daha pahalı hale getirmesi,

Küresel ekonomide toparlanmanın güvenli liman talebini zayıflatması,

ABD-İran arasındaki jeopolitik gerilimin azalmasının risk primini düşürmesi,

Enflasyon beklentilerindeki gerilemenin altının korunma aracı özelliğini zayıflatması.

BMI, bu koşullar altında ons altının kısa vadede ocak ayında görülen rekor seviyelere dönmesinin zor olabileceğini değerlendirdi.

İKİ FARKLI SENARYO PAYLAŞILDI

Kurum, altın fiyatları için iki farklı senaryo da ortaya koydu.

İyimser senaryoda Fed'in faiz indirimlerine başlaması veya ABD dolarının zayıflaması halinde ons altının yeniden 4.500 doların üzerine çıkabileceği belirtildi.

Olumsuz senaryoda ise doların güçlenmeye devam etmesi ya da tahvil faizlerinin yükselmesi halinde ons altının 3.500 dolar seviyelerine kadar gerileyebileceği ifade edildi.

Bununla birlikte BMI, merkez bankalarının sürdürdüğü altın alımlarının her iki senaryoda da fiyatlar için önemli bir destek unsuru olmaya devam edeceğini ve altının pandemi öncesi seviyelere gerilemesini engelleyebileceğini vurguladı.