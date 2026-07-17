Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim ile petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesi, küresel piyasalarda güvenli liman olarak görülen altın üzerinde baskı oluşturdu. Ons altın, bu hafta itibarıyla Haziran ayı başından bu yana en büyük haftalık düşüşünü yaşamaya hazırlanıyor.

IG Kıdemli Piyasa Analisti Tony Sycamore, hafta başında açıklanan beklentilerin altında kalan ABD tüketici (TÜFE) ve üretici (ÜFE) enflasyonu verilerine rağmen altın fiyatlarında güçlü bir toparlanma yaşanmamasının kısa vadeli görünüm açısından olumsuz bir sinyal verdiğini belirtti.

Sycamore, son düşüşün ons altında Haziran sonunda görülen 3.942 dolar seviyesinin dip oluşturduğu yönündeki beklentiyi ciddi şekilde test ettiğini ifade etti.

KRİTİK SEVİYELER ÖNE ÇIKTI

Analiste göre, 3.942 dolar seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda fiyatların 9 ay önce (Ekim 2025'te) görülen yaklaşık 3.886 dolar seviyesine kadar geri çekilme riski bulunuyor.

Öte yandan, 4.140 dolar seviyesindeki düşüş trendi direncinin aşılması halinde teknik görünümün yeniden güç kazanabileceği değerlendiriliyor.

Sycamore, mevcut görünümde güçlü doların ve riskten kaçınma eğiliminin altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirterek, değerli metalin yeni işlem gününe kırılgan bir görünümle başladığını ifade etti.

Kaynak: Investing

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