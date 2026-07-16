Hodge ayrıca Fed Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyona ilişkin sert söylemlerinin gelecekte para politikasını zorlaştırabileceği uyarısında bulundu.

Fransız finans kuruluşu Natixis'in ABD Baş Ekonomisti Christopher Hodge, Kitco News'e verdiği röportajda küresel ekonomi, Fed'in para politikası ve altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Daha önce New York Fed Baş Ekonomistliği ve ABD Hazine Bakanlığı'nda Avrupa ve Avrasya'dan Sorumlu Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunan Hodge, yeni Fed Başkanı Kevin Warsh'ın para politikası yaklaşımını ve küresel merkez bankalarının rezerv tercihlerini değerlendirdi.

"FED FAİZLERİ UZUN SÜRE SABİT TUTABİLİR"

Hodge, Fed'in fiyat istikrarına daha fazla önem vereceğini ancak dış kaynaklı enflasyon baskılarının etkisi netleşene kadar faizlerde değişikliğe gitmeyebileceğini belirtti.

Natixis'e göre, Warsh yönetimindeki Fed'in 2026 yılı boyunca faizleri uzun süre sabit tutması bekleniyor.

Ekonomist, konut piyasasındaki güncel verilerin enflasyonda gevşemeye işaret ettiğini, ücret artışlarının ise yüzde 2'lik enflasyon hedefiyle uyumlu seyrettiğini ifade etti.

"ŞAHİN SÖYLEM FED'İ ZOR DURUMDA BIRAKABİLİR"

Hodge, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın göreve başladıktan sonra enflasyona karşı verdiği sert mesajların ilerleyen dönemde risk oluşturabileceğini söyledi.

Beklentilerin üzerinde gelebilecek olası enflasyon verilerinin, Warsh'ın kendi söylemleri nedeniyle Fed'i faiz artırımı baskısıyla karşı karşıya bırakabileceğini belirten Hodge, mevcut makroekonomik görünümün ise temmuz ayında yeni bir faiz artışını gerektirmediğini savundu.

"MERKEZ BANKALARI DOLARDAN ALTINA YÖNELİYOR"

Küresel rezerv tercihlerindeki değişime de dikkat çeken Hodge, Rusya-Ukrayna savaşının ardından hız kazanan dolardan uzaklaşma eğiliminin kalıcı hale geldiğini ifade etti.

ABD'nin yaptırım politikaları ve öngörülemeyen ticaret adımlarının merkez bankalarını alternatif rezerv varlıklarına yönelttiğini belirten Hodge, birçok ülkenin rezervlerinde dolar yerine altının payını artırdığını söyledi.

Ekonomiste göre merkez bankaları, dolar varlıklarını doğrudan satmak yerine vadesi dolan dolar yatırımlarını yenilemeyerek "sessiz bir çıkış" stratejisi izliyor.

Buna karşın Hodge, ABD ekonomisinin güçlü özel sektörü ve yenilikçi yapısı sayesinde doların küresel rezerv para konumunu korumaya devam edeceğini, ancak rezervlerdeki payının zaman içinde azalabileceğini değerlendirdi.

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