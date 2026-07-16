Altın alım-satımı yapmayı düşünenler ve portföyünü çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar, güne hareketli bir tabloyla uyandı.

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 4.036 dolar seviyelerine çekilerek küresel baskıyı doğrudan hissetti.

Dış piyasadaki bu geri çekilme, içeride dolar kurunun yatay seyrine rağmen gram altını 6.103 TL bandına kadar taşıdı.

Piyasalardaki bu geri çekilmenin arkasında küresel enerji piyasasındaki hareketlilik yer alıyor.

Petrol fiyatlarında yaşanan son artışlar, küresel ölçekte enflasyonun uzun süre yüksek kalabileceği endişelerini yeniden tetikledi.

Bu durum, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim süreçlerini erteleyebileceği ve faiz oranlarını bir süre daha yüksek seviyelerde tutabileceği beklentisini canlandırdı.

Yüksek faiz beklentisiyle birlikte ABD doları küresel ölçekte değer kazanırken, faiz getirisi olmayan altına olan talep azaldı ve fiyatlar baskı altında kaldı.

16 TEMMUZ 2026 GÜNCEL ALTIN FİYAT LİSTESİ

16 Temmuz 2026 saat 07:07 itibarıyla güncel altın satış fiyatları şu şekilde:

• Gram Altın: 6.103,98 TL

• Çeyrek Altın: 10.024,00 TL

• Yarım Altın: 20.060,00 TL

• Tam Altın: 40.109,17 TL

• Cumhuriyet Altını: 39.929,00 TL

• Gremse Altın: 100.580,51 TL

• Ons Altın: 4.036,26 Dolar

Analistler, petrol fiyatlarının seyri ve Fed yetkililerinden gelecek açıklamaların altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini vurguluyor. Kısa vadede oynaklığın yüksek olabileceği piyasada, destek seviyelerinin korunup korunmayacağı takip ediliyor.