Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock, ikinci çeyrekte hem güçlü finansal sonuçlar hem de rekor seviyeye ulaşan yönetilen varlık büyüklüğüyle dikkat çekti. Şirketin müşterileri adına yönettiği toplam varlıklar 30 Haziran itibarıyla 15,34 trilyon dolara yükselirken, bu rakam üç ayda yaklaşık yüzde 10, bir yılda ise yüzde 22 artış gösterdi. Aynı dönemde BlackRock, 192 milyar dolarlık net fon girişi ve yüzde 20 artan net kârıyla büyümesini sürdürdü.

YÖNETİLEN VARLIKLAR 15 TRİLYON DOLAR SINIRINI AŞTI

BlackRock'ın yönettiği toplam varlık büyüklüğü, ilk çeyrek sonunda 13,89 trilyon dolar seviyesindeyken ikinci çeyrek sonunda 15,34 trilyon dolara yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde ise bu tutar 12,53 trilyon dolar olarak açıklanmıştı.

Söz konusu rakam, BlackRock'ın kendi bilançosundaki nakdi değil, müşterileri adına yönettiği yatırım fonları ve portföylerin toplam büyüklüğünü ifade ediyor. Bu büyüklük, şirketin küresel sermaye piyasalarındaki ağırlığını da gözler önüne seriyor.

BORSA RALLİSİ BÜYÜMEYİ DESTEKLEDİ

BlackRock'ın rekor seviyeye ulaşmasında küresel hisse senedi piyasalarındaki güçlü yükseliş etkili oldu.

S&P 500 Endeksi, ikinci çeyrekte yüzde 15 yükselerek 2020'den bu yana en güçlü üç aylık performanslarından birini sergiledi. Teknoloji hisselerine artan ilgi, güçlü şirket bilançoları ve yatırımcıların jeopolitik riskleri ikinci plana atması, piyasalardaki yükselişi destekledi.

Hisse ve tahvil fiyatlarındaki artış da BlackRock'ın yönettiği fonların piyasa değerini yükselterek gelirlerine olumlu katkı sağladı.

ŞİRKETE 192 MİLYAR DOLARLIK YENİ PARA GİRİŞİ

BlackRock, ikinci çeyrekte 192 milyar dolar net müşteri girişi açıkladı.

İlk çeyrekte 130 milyar dolar olan net para girişinin üzerine çıkan şirket, özellikle Amerika kıtasındaki yatırımcılar ile iShares ETF ürünlerine yönelik güçlü talep sayesinde yeni fon toplamayı sürdürdü.

Yeni fon girişlerinin devam etmesi, piyasa performansından bağımsız olarak şirketin yönetim ücreti gelirlerini destekleyen önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

KÂR VE GELİR ÇİFT HANELİ BÜYÜDÜ

BlackRock'ın ikinci çeyrek net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 1,91 milyar dolara yükseldi.

Hisse başına kâr 10,19 dolardan 12,19 dolara çıkarken, düzeltilmiş net kâr 2,29 milyar dolar, düzeltilmiş hisse başına kâr ise 13,91 dolar olarak gerçekleşti.

Şirketin geliri de yıllık bazda yüzde 31 artışla 7,08 milyar dolara ulaştı.

Bilançonun ardından BlackRock hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yaklaşık yüzde 1,6 yükseldi.

ÖZEL PİYASALARA YATIRIM HIZ KAZANDI

BlackRock son yıllarda yalnızca hisse ve tahvil fonlarında değil, altyapı, özel kredi ve özel sermaye yatırımlarında da büyümesini sürdürüyor.

Şirketin Global Infrastructure Partners, HPS Investment Partners ve Preqin satın almaları, halka açık olmayan varlıklardaki faaliyetlerini genişletirken, daha yüksek yönetim ücreti elde edilen özel piyasa ürünlerinin payını da artırıyor.

GÖZLER YILIN İKİNCİ YARISINDA

BlackRock'ın yönetilen varlık büyüklüğünün yılın geri kalanında nasıl şekilleneceğinde küresel borsaların performansı, ABD Merkez Bankası'nın faiz politikası, tahvil getirileri ve yatırımcıların fon girişleri belirleyici olacak.

Şirket yönetiminin yatırımcı toplantısında özellikle fon girişlerinin dağılımı, özel piyasa stratejileri ve yılın ikinci yarısına ilişkin beklentileri yakından takip edilecek.