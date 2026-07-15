Rus enerji devi Gazprom, Çin'e uzanması planlanan Sibirya'nın Gücü 2 doğal gaz boru hattı projesine ilişkin görüşmelerin askıya alındığı yönündeki haberlerin ardından borsada sert değer kaybetti. Gazprom hisseleri 90 rubleye gerileyerek son 17 yılın en düşük seviyesini görürken, satış baskısı Rus borsasının geneline de yayıldı.

GAZPROM HİSSELERİ 17 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Moskova Borsası (MOEX) verilerine göre Gazprom hisseleri gün içinde 90 ruble seviyesine kadar gerileyerek son 17 yılın en düşük düzeyine indi.

Aynı dönemde MOEX Endeksi yüzde 2,7 düşüşle 2.112 puana, dolar bazlı RTS Endeksi ise yüzde 2,7 kayıpla 858 puana geriledi. Son bir aylık performansa bakıldığında ise MOEX Endeksi yaklaşık yüzde 16, RTS Endeksi ise yüzde 21 değer kaybetti.

SİBİRYA'NIN GÜCÜ 2 İDDİASI SATIŞLARI HIZLANDIRDI

Uluslararası basında yer alan haberlerde, Rusya'dan Çin'e uzanması planlanan Sibirya'nın Gücü 2 doğal gaz boru hattı projesine ilişkin görüşmelerin askıya alındığı öne sürüldü.

Söz konusu iddiaların ardından yatırımcıların satışa yönelmesiyle Gazprom hisselerinde sert düşüş yaşandı.

AVRUPA KAYBINI ASYA İLE TELAFİ ETMEYE ÇALIŞIYOR

Rusya'nın Avrupa'ya boru hattıyla gerçekleştirdiği doğal gaz ihracatı, Ukrayna savaşının ardından uygulanan yaptırımlar nedeniyle önemli ölçüde geriledi.

Gazprom ise Avrupa pazarındaki kaybını Çin başta olmak üzere Asya ülkelerine yönelik doğal gaz sevkiyatını artırarak telafi etmeyi hedefliyor. Bu nedenle Sibirya'nın Gücü 2 projesi, şirket açısından stratejik öneme sahip projeler arasında gösteriliyor.

GAZPROM AVRUPA'NIN EN BÜYÜK TEDARİKÇİLERİNDEN BİRİYDİ

Ukrayna savaşı öncesinde Gazprom, Avrupa'nın en büyük doğal gaz tedarikçileri arasında yer alıyordu. Ancak savaş sonrası yaptırımlar ve enerji politikalarındaki değişim nedeniyle şirketin Avrupa satışlarında önemli düşüş yaşanırken, gözler yeni ihracat rotalarına çevrildi.