Borsa İstanbul'da 16 Temmuz Perşembe günü yatırımcıların yakından takip ettiği 4 hissede Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında uygulanan tedbirler sona erecek. Tedbir süresinin tamamlanmasıyla birlikte ONRYT, RYSAS, TERA ve AVHOL payları üzerindeki kredili işlem yasağı kaldırılacak. Böylece söz konusu hisseler, 16 Temmuz'dan itibaren tedbir olmadan işlem görmeye başlayacak.

VBTS KAPSAMINDAKİ TEDBİRLER SONA ERİYOR

Borsa İstanbul tarafından daha önce Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan karar doğrultusunda uygulanan tedbirler, belirlenen sürenin dolmasıyla birlikte kaldırılıyor.

Tedbirlerin sona ermesiyle birlikte ilgili hisselerde yatırımcılar yeniden kredili işlem yapabilecek.

YASAĞI SONA ERECEK HİSSELER

16 Temmuz Perşembe günü üzerindeki tedbir kararı sona erecek hisseler şöyle;

Hisse Sona erecek tedbir ONRYT Kredili işlem yasağı RYSAS Kredili işlem yasağı TERA Kredili işlem yasağı AVHOL Kredili işlem yasağı

KREDİLİ İŞLEM YASAĞI NEDİR?

Kredili işlem yasağı, yatırımcıların ilgili hisselerde aracı kurum kredisi kullanarak işlem yapmasını engelleyen bir VBTS tedbiridir. Tedbirin sona ermesiyle birlikte hisseler yeniden kredili alım satıma açılır. Ancak bu durum, ilgili hisselerde fiyatın yükseleceği veya düşeceği anlamına gelmez. Yatırımcıların işlem yaparken şirketin finansal durumu, KAP açıklamaları ve piyasa koşullarını birlikte değerlendirmesi önem taşır.

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