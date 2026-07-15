ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan bir araya geldi. TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirilen görüşmede, iş dünyasının gündemindeki finansmana erişim sorunu, ticari kredilerdeki büyüme sınırlarının reel sektör üzerindeki etkileri ve çözüm önerileri ele alındı.

FİNANSMANA ERİŞİM VE KREDİ BÜYÜME SINIRLARI GÖRÜŞÜLDÜ

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre görüşme, kamu bankalarının genel müdürleriyle gerçekleştirilen toplantının ardından yapıldı. Hisarcıklıoğlu, reel sektörün finansmana erişimde yaşadığı sorunları ve iş dünyasının beklentilerini TCMB Başkanı Fatih Karahan'a ilettiklerini belirtti.

Hisarcıklıoğlu, "Finansman, reel sektörün oksijenidir. Kamu bankalarımızın genel müdürleriyle yaptığımız toplantı sonrası TCMB Başkanı Fatih Karahan ile bir araya geldik. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Finansmana erişim başta olmak üzere ticari kredilerdeki büyüme sınırlarının etkilerini, reel sektörün sıkıntılarını ve önerilerini ilettik." ifadelerini kullandı.

"FİRMALARIMIZ TÜRKİYE'NİN MİLLİ SERVETİDİR"

Reel sektörün üretim ve istihdam açısından kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, firmaların desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Hisarcıklıoğlu, "Firmalarımız Türkiye'nin milli servetidir. Ülkemizin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesini korumalıyız." değerlendirmesinde bulundu.