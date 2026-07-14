TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşüldü.

Teklif kapsamında yer alan en düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin madde, komisyonda kabul edildi.

Düzenlemeye göre, halen 20 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2026 yılının ilk altı ayı için açıkladığı yüzde 17,76'lık enflasyon oranı doğrultusunda 23 bin 552 TL'ye yükseltilecek.

Komisyondan geçen teklif, önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. Düzenlemenin Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaşması ve Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından zamlı en düşük emekli aylığı temmuz ayı itibarıyla uygulanacak.

Yeni düzenleme ile milyonlarca emeklinin maaşında enflasyon farkı doğrultusunda artış yapılması hedefleniyor.