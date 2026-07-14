Şirket, hisse başına brüt 0,40 TL, net 0,34 TL nakit temettü dağıtacak.

Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BIST: BOBET), 14 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Genel Kurul'da temettü dağıtımına ilişkin yönetim kurulu teklifinin kabul edildiğini bildirdi.

Açıklamaya göre şirket, 5 Ağustos 2026 tarihinde hak kullanımı olmak üzere hisse başına brüt 0,40 TL, net 0,34 TL nakit temettü dağıtacak.

Genel Kurul'da oylamaya sunulan yönetim kurulu teklifi, 270 bin 1 adet ret oyuna karşılık 266 milyon 150 bin 317 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla onaylandı.

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