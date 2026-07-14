Deutsche Bank Research Institute tarafından Jim Reid ve Galina Pozdnyakova imzasıyla yayımlanan "Mapping the World's Prices" raporunun 10. baskısı kamuoyuyla paylaşıldı.

Alman bankacılık devinin yayımladığı küresel yaşam maliyeti araştırması, Türkiye’deki teknoloji fiyatlarına dair çarpıcı bir gerçeği gözler önüne serdi.

FİYAT FARKI TAM 2,2 KATINA ULAŞTI

Dünya genelinde 69 şehri; maaşlar, kiralar, satın alma gücü ve temel tüketim malzemeleri üzerinden karşılaştıran kapsamlı araştırmada Türkiye, akıllı telefon fiyatlarındaki uçurumla dikkat çekti.

İnceleme altına alınan 41 ekonomi arasında Türkiye, en pahalı iPhone pazarı oldu.

Türkiye'deki bir iPhone’un satış fiyatı, ana vatanı olan ABD'deki etiket fiyatının yaklaşık 2,2 katına (yüzde 119 fazlasına) ulaşıyor.

Rapora göre söz konusu akıllı telefonun ABD'deki fiyatından daha ucuza satıldığı yegâne ülkeler ise yalnızca Güney Kore ve Japonya oldu.

DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ LİSTESİ DEĞİŞMEDİ

Yaşam maliyetleri endeksinde zirve her zamanki gibi İsviçre'nin oldu. Küresel anlamda en yüksek yaşam maliyetine sahip şehirler sıralamasında Zürih ve Cenevre ilk iki sırayı kimseye kaptırmadı. Bu iki metropolü sırasıyla şu şehirler takip etti:

• Zürih

• Cenevre

• Tel Aviv

• New York

• San Francisco

Öte yandan çevre temizliği, işe gidiş süreleri ve genel yaşam standartları göz önüne alınarak yapılan "yaşam kalitesi" sıralamasında Lüksemburg üst üste ikinci kez dünyanın en yaşanabilir şehri seçildi.

Kopenhag, Amsterdam, Viyana ve Münih ise ilk beşi tamamlayan diğer şehirler oldu.

MAAŞ LİDERİ ZÜRİH, EN HIZLI ARTIŞ BUDAPEŞTE'DE

Çalışanların net ortalama kazançları dikkate alındığında dünyanın en yüksek maaş veren şehri Zürih oldu.

Son 10 yılda maaşların en hızlı yükseldiği yer ise yüzde 161'lik rekor artışla Macaristan'ın başkenti Budapeşte olarak kayıtlara geçti.