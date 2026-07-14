Petrol fiyatları, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda yeniden yükselen gerilimin etkisiyle haftaya sert yükselişle başladı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,8 artışla 85,64 dolara çıkarak son dört haftanın en yüksek seviyesini gördü. Yaşanan yükseliş, akaryakıt fiyatlarına yönelik beklentileri de yeniden gündeme taşıdı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA TANSİYON YENİDEN YÜKSELDİ

ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasını yeniden uygulamaya koyması ve iki ülke arasında Hürmüz Boğazı çevresindeki saldırıların artması, küresel enerji arzına ilişkin endişeleri yeniden artırdı.

Petrol piyasaları, dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmeleri yakından takip ederken, arz riskinin yükselmesi fiyatlara da sert şekilde yansıdı.

BRENT PETROL SON 1 AYIN ZİRVESİNE ÇIKTI

Gerilimin etkisiyle Brent petrol vadeli işlemleri gün içinde yüzde 2,8 yükselerek 85,64 dolara ulaştı.

ABD Batı Teksas tipi ham petrolü (WTI) ise 1,65 dolar (%2,1) artışla 79,79 dolar seviyesine yükseldi.

Brent petrol, önceki işlem gününde de yüzde 9,6 değer kazanarak Mayıs 2020'den bu yana en büyük günlük yükselişini kaydetmişti.

Böylece fiyatlar, ABD ile İran'ın 17 Haziran'da savaşı sona erdirmeye yönelik mutabakat zaptı imzalamasından bu yana görülen en yüksek seviyelere ulaştı.

ENFLASYON VE FAİZ BEKLENTİLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Analistler, petrol fiyatlarındaki yükselişin küresel enflasyon baskısını yeniden artırabileceğine dikkat çekiyor.

Enerji maliyetlerindeki yükselişin devam etmesi halinde başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere büyük merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin beklentilerin de yeniden şekillenebileceği değerlendiriliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI ETKİLENEBİLİR

Brent petroldeki yükseliş, Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları açısından da yakından izleniyor.

Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketin kalıcı olması halinde önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarına yeni zam beklentileri güçlenebilir.