Borsa İstanbul A.Ş., 14 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, temettü ödemesi yapacak olan Gıpta Ofis (GIPTA) ve Gentaş Kimya (GENKM) hisselerinin yeni seans başlangıç fiyatlarını (teorik fiyat) duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre şirketlerin pay başına brüt temettü miktarları ve baz alınacak yeni teorik fiyatlar şu şekilde şekillendi:

• GENKM (Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret)



o Pay Başına Brüt Temettü: 0,2052545 TL

o Düzeltilmiş Teorik Fiyat: 12,525 TL

• GIPTA (Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon)



o Pay Başına Brüt Temettü: 0,0077651 TL

o Düzeltilmiş Teorik Fiyat: 63,392 TL

Not: Belirtilen teorik fiyatlar teknik hesaplama olup, fiyat adımına yuvarlanmamış ham değerleri göstermektedir.



YATIRIMCILAR İÇİN SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

GENKM yatırımcıları nakit temettü ödemelerine kavuşurken, GIPTA ortakları ise önceden belirlenen takvime uygun olarak kâr payı ödemelerinin 2. taksitini bugün hesaplarında görecek.

Temettü ödeyen şirketlerin hisse fiyatları, dağıtılan brüt kâr payı miktarı kadar güne teorik olarak ekside başlar. Yatırımcıların hesaplarına ise nakit bakiye, takas süresine bağlı olarak (genellikle T+2 iş günü içinde) yansımış olacak.

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