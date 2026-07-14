Deutsche Bank, yayımladığı üçüncü çeyrek küresel ekonomi raporunda Orta Doğu'da devam eden çatışmalara rağmen dünya ekonomisinin beklenenden daha dirençli bir görünüm sergilediğini açıkladı. Banka, 2026 yılı küresel büyüme tahminini %3,1, 2027 beklentisini ise %3,3 olarak korurken, en büyük riskin Hürmüz Boğazı'nın uzun süre kapalı kalması olacağını vurguladı.

DEUTSCHE BANK KÜRESEL BÜYÜME TAHMİNİNİ AÇIKLADI

13 Temmuz 2026 tarihli "Q3 2026 Corporate Bank Quarterly" raporunda, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimin belirsizliği artırdığı ancak küresel ekonominin savaş öncesi tahminlerden daha güçlü kaldığı belirtildi.

Raporda, Hürmüz Boğazı'nın uzun süreli kapanmasının petrol piyasası üzerinden küresel büyüme için en önemli aşağı yönlü risk olduğu ifade edildi.

ABD EKONOMİSİ İÇİN BÜYÜME BEKLENTİSİ

Deutsche Bank'ın tahminlerine göre ABD ekonomisi:

2026: %2,3 büyüyecek.

2027: %2,2 büyüyecek.

Banka, gevşek kredi koşulları, maliye politikaları ve yapay zekâ yatırımlarının büyümeyi desteklediğini ancak olası yeni bir petrol şokunun tüketimi ve finansal koşulları olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

AVRUPA'DA ZAYIF GÖRÜNÜM SÜRÜYOR

Rapora göre:

Euro Bölgesi büyümesi

2026: %0,5

2027: %1,1

Almanya büyümesi

2026: %0,5

2027: %1,3

Deutsche Bank, Avrupa ekonomisinin Orta Doğu'daki kriz ve enerji fiyatlarındaki oynaklıktan etkilenmeye devam ettiğini vurguladı.

ÇİN VE GELİŞEN ÜLKELER İÇİN TAHMİNLER

Raporda Çin ekonomisinin:

2026: %4,7

2027: %4,5 büyümesinin beklendiği ifade edildi.

Gelişen piyasalar için ise büyüme tahminleri:

2026: %4,2

2027: %4,4 olarak açıklandı.

CEO GÜVENİ YENİDEN YÜKSELDİ

Deutsche Bank'ın CEO Güven Endeksi'ne göre ateşkesin ilan edilmesinin ardından şirket yöneticilerinin ekonomiye ilişkin güveni ikinci çeyrekte yeniden yükseldi.

Ancak raporda üçüncü çeyrekte jeopolitik gelişmeler nedeniyle görünümün yeniden değişebileceği uyarısı yapıldı.

HÜRMÜZ BOĞAZI EN BÜYÜK RİSK

Banka, küresel ekonomi açısından en önemli riskin savaşın uzaması ve Hürmüz Boğazı'nın uzun süre kapalı kalması olduğunu belirtti.

Rapora göre böyle bir senaryo petrol fiyatlarında sert yükselişe, enflasyon baskısının artmasına ve küresel finansal koşulların sıkılaşmasına neden olabilir.