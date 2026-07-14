Küresel akıllı telefon pazarı 2026'nın ikinci çeyreğinde sert daralma yaşadı. Counterpoint Research verilerine göre akıllı telefon sevkiyatları yıllık bazda %11 gerileyerek 2013'ten bu yana ikinci çeyrekler bazında en düşük seviyeye indi. Analistler, bellek çipi krizinin devam etmesi nedeniyle önümüzdeki dönemde telefon fiyatlarında yeni zamların gündeme gelebileceği uyarısında bulundu.

AKILLI TELEFON PAZARI SERT DARALDI

Araştırma şirketi Counterpoint Research'ün öncü verilerine göre, küresel akıllı telefon sevkiyatları ikinci çeyrekte yıllık bazda %11 düştü.

Bu performans, 2013'ten bu yana ikinci çeyreklerde görülen en zayıf seviyelerden biri olarak kayıtlara geçti.

Uzmanlara göre daralmanın temel nedenleri arasında bellek çipi tedarikindeki sıkıntılar, artan üretim maliyetleri ve tüketici talebindeki zayıflama yer alıyor.

TELEFON FİYATLARINDA YENİ ZAM BEKLENTİSİ

Bellek çipi fiyatlarındaki yükseliş, üreticilerin maliyetlerini artırmaya devam ediyor.

Analistler, özellikle giriş ve orta segment akıllı telefonlarda maliyet baskısının arttığını belirterek, önümüzdeki aylarda birçok markanın yeni fiyat artışlarına gitmesinin beklendiğini ifade ediyor.

Sektörde yaşanan bellek çipi krizinin ise 2027 yılına kadar devam edebileceği öngörülüyor.

APPLE REKOR PAZAR PAYINA ULAŞTI

Pazardaki genel daralmaya rağmen Apple, sevkiyatlarını %3 artırmayı başardı.

Premium iPhone modellerine yönelik güçlü talep sayesinde şirketin küresel pazar payı %20 ile rekor seviyeye yükseldi.

Ancak uzmanlar, artan maliyetler nedeniyle Apple'ın da önümüzdeki dönemde fiyatlarını artırabileceğine dikkat çekiyor.

SAMSUNG YENİDEN LİDER OLDU

İkinci çeyrekte Samsung, %24 pazar payıyla yeniden dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi konumuna yükseldi.

Galaxy S26 serisinin güçlü satış performansı ve özellikle Hindistan ile Orta Doğu pazarlarında elde edilen başarılı sonuçlar şirketin liderliğini destekledi.

EN BÜYÜK KAYIP XIAOMI, OPPO VE VIVO'DA

Araştırmaya göre ikinci çeyrekte sevkiyatları en fazla gerileyen üreticiler:

Xiaomi

Oppo

Vivo

Özellikle giriş ve orta segment modellere ağırlık veren üreticilerin, yükselen bellek maliyetlerinden daha fazla etkilendiği belirtildi.

DARALMANIN YIL BOYUNCA SÜRMESİ BEKLENİYOR

Counterpoint Research, küresel akıllı telefon sevkiyatlarının 2026 genelinde yaklaşık %14 azalacağı yönündeki tahminini korudu.

Araştırma şirketi, bellek çipi arzındaki sıkıntının kısa vadede çözülmesini beklemezken, sektör üzerindeki maliyet baskısının önümüzdeki dönemde de devam edeceğini öngörüyor.