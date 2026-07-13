Borsa İstanbul A.Ş., pay piyasasında istikrarı sağlamak ve yatırımcıları aşırı oynaklıktan korumak adına denetim mekanizmalarını çalıştırmaya devam ediyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararları doğrultusunda devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, 13 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yeni bir kısıtlama bildirimi yapıldı.

Açıklamaya göre borsa yatırımcılarının yakından takip ettiği 3 hisse senedine tedbir geldi.

Aşırı oynak fiyat hareketleri sergilediği için radara takılan ve geçici süreyle kısıtlanan şirketler şu şekilde açıklandı:

• Big Medya Teknoloji A.Ş. (BIGTK)

• Dünya Holding A.Ş. (DUNYA)

• İhlas Haber Ajansı A.Ş. (IHAAS)

Yarın seans başından itibaren BIGTK, DUNYA ve IHAAS paylarında 1 ay boyunca kredili işlem ve açığa satış yapılamayacak.

Kısıtlamaların kalkacağı ve işlemlerin normale döneceği tarih ise 13 Ağustos 2026 seans sonu olarak belirlendi.

YASAKLAR NE ANLAMA GELİYOR?

Yarın sabah itibarıyla yatırımcılar, portföylerinde bu 3 hisse senediyle işlem yaparken şu iki kritik sınırlamaya tabi olacaklar:

• Kredili İşlem Yasağı: Yatırımcılar, aracı kurumlardan aldıkları kredi desteğiyle (kaldıraçlı/borçlanarak) bu hisselerden yeni alım yapamayacaklar. Alımların tamamen özkaynakla (nakit parayla) yapılması zorunlu olacak.

• Açığa Satış Yasağı: Hisselerin fiyat düşüşünden kazanç sağlamayı amaçlayan, elinde hisse olmadan satış yapma (short pozisyon açma) imkanı tamamen askıya alınacak.

• Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.