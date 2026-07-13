Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketlerin sermaye güçlendirme hamleleri tüm hızıyla sürüyor.

Son olarak Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. (AKFYE), 13 Temmuz 2026 tarihinde seans kapanışının ardından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı resmi bildirimle yönetim kurulunun dev bedelsiz sermaye artırımı kararını kamuoyuna ilan etti.

MEVCUT SERMAYE 6 MİLYAR LİRADAN FAZLA ARTIRILACAK

Şirket yönetim kurulunun aldığı karara göre, Akfen Yenilenebilir Enerji'nin finansal yapısını büyütme adımlarının detayları şu şekilde şekillendi:

• Kayıtlı Sermaye Tavanı: 20.000.000.000 TL (20 milyar TL)

• Mevcut Çıkarılmış Sermaye: 1.196.962.446 TL

• Artış Tutarı: 5.984.812.230 TL (Tamamı emisyon primlerinden karşılanacak)

• Yeni Ulaşılacak Sermaye: 7.181.774.676 TL

• Bedelsiz Oranı: Yüzde 500

İHRAÇ BELGESİ İÇİN SPK'YA BAŞVURULACAK

Yönetim kurulu kararı doğrultusunda, tamamı iç kaynaklardan (emisyon primleri) karşılanacak olan bu artış kapsamında yeni paylar ihraç edilecek.

Şirket, 1.016.031.950 TL nominal değerli (A) grubu ve 4.968.780.280 TL nominal değerli (B) grubu paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebiyle en kısa sürede Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuru yapacak.

GRUPLARA GÖRE DAĞITIM YAPILACAK

Sermaye artırımında ihraç edilecek yeni paylar, mevcut ortakların hak kaybına uğramaması adına kendi grupları dahilinde basılacak.

Buna göre; (A) grubu pay sahiplerine yine (A) grubu, (B) grubu pay sahiplerine ise (B) grubu yeni paylar çıkartılacak.

Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek tüm bu yeni paylar, mevcut pay sahiplerine ellerindeki hisse oranında tamamen ücretsiz (bedelsiz) olarak dağıtılacak.

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