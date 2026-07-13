Küresel piyasalarda ve yurt içinde yakından takip edilen altın fiyatları, yeni haftaya satıcılı bir başlangıç yaptı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) gerçekleştirilen seansların ardından, standart altının kilogram fiyatında gevşeme görüldü.

Hafta sonu öncesinde, cuma gününü 6 milyon 185 bin lira seviyesinden kapatan standart altın, pazartesi günü satıcıların ağır basmasıyla günü yüzde 0,7 oranında değer kaybıyla 6 milyon 141 bin liradan tamamladı.

GÜN İÇİ EN DÜŞÜK SEVİYE 6 MİLYON 110 BİN TL OLDU

Gün boyunca hareketli seansların yaşandığı altın piyasasında oynaklık yüksek seyretti.

Standart altının kilogram fiyatı gün içerisinde en düşük 6 milyon 110 bin lira seviyesine kadar geri çekilirken, gelen tepki alımlarıyla en yüksek 6 milyon 161 bin lirayı test etti.

Ancak bu yükseliş çabası kalıcı olamadı ve kapanış dip seviyeye yakın gerçekleşti.

4,7 MİLYAR LİRALIK DEV İŞLEM HACMİ

Değerli metaller piyasasındaki ticaret hacmi de yatırımcı iştahını yansıtması açısından dikkat çekici boyutlara ulaştı:

• Altın İşlem Miktarı: Gün boyunca KMKTP'de toplam 770,13 kilogram altın el değiştirdi.

• Altın İşlem Hacmi: Altın tahtasındaki toplam nakit akışı 4 milyar 726 milyon 631 bin 858,45 lira olarak gerçekleşti.

• Toplam Metal Hacmi: Gümüş ve diğer değerli metaller de dahil edildiğinde, tüm metallerdeki toplam işlem hacmi 4 milyar 764 milyon 36 bin 867,58 lira olarak kayıtlara geçti.

GÜNÜN EN AKTİF KURUMLARI BELLİ OLDU

Altın borsasında bugün likiditeyi sağlayan ve en yüksek işlem hacmine ulaşarak piyasayı domine eden ilk 5 kurum şu şekilde sıralandı:

• NMGlobal Kıymetli Madenler

• Dünya Katılım Bankası

• Vakıf Katılım Bankası

• Çakmakcı Kıymetli Madenler

• Yapı ve Kredi Bankası