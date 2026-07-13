Altın fiyatları haftaya satış baskısıyla başladı. Jeopolitik riskler güvenli liman talebini desteklemeyi sürdürse de güçlenen dolar ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin belirsizlikler değerli metal üzerinde baskı oluşturuyor. Ons altın yüzde 1,59 düşüşle 4.055,51 dolar seviyesinde işlem görürken, yatırımcıların odağı bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verileri ile Fed'den gelecek mesajlara çevrildi.

GÜVENLİ LİMAN TALEBİ GÜÇLÜ KALIYOR

ABD ile İran arasındaki askeri gelişmeler, yatırımcıların altın gibi güvenli liman varlıklarına yönelmesine neden oldu. Bölgede tansiyonun geçici olarak azalması halinde altın fiyatlarında kâr satışları görülebileceği belirtiliyor.

Buna karşın jeopolitik belirsizliğin devam etmesi, değerli metal fiyatları için destekleyici bir unsur olmayı sürdürüyor. Piyasalarda bölgedeki gelişmelere ilişkin daha net bir tablo oluşana kadar temkinli seyrin korunması bekleniyor.

GÖZLER ABD ENFLASYON VERİLERİNDE

Fed yetkilileri arasında faiz politikasının geleceğine ilişkin görüş ayrılıkları sürerken, piyasalar olası faiz değişikliklerinin zamanlaması konusunda net bir sinyal arıyor.

Yüksek faizler normal şartlarda faiz getirisi sunmayan altının cazibesini azaltıyor. Ancak enflasyon riskleri, ekonomik büyümede yavaşlama ihtimali ve jeopolitik gerilimler altındaki aşağı yönlü baskının sınırlı kalmasını sağlıyor.

Bu hafta açıklanacak ABD tüketici enflasyonu (TÜFE) ve üretici enflasyonu (ÜFE) verilerinin, altının yükselişini sürdürüp sürdüremeyeceği konusunda belirleyici olması bekleniyor.

Fed Temmuz 2026 faiz kararı, ABD Merkez Bankası'nın para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının ardından 29 Temmuz 2026'da açıklanacak. Kararın Türkiye saatiyle 21.00'de kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Ancak piyasalar savaşın seyrine göre faiz değişikliklerini fiyatladığı için altın fiyatları baskı altında kalabiliyor.

ALTINDA 4.100 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK

Piyasa uzmanlarına göre yatırımcılar dolar endeksi, ABD tahvil faizleri ve enerji fiyatlarını yakından izlemeyi sürdürüyor. Bazı kurumlar uzun vadeli altın beklentilerini aşağı yönlü revize etse de jeopolitik belirsizlikler fiyatları desteklemeye devam ediyor.

Buna karşın ons altının 4.100 dolar seviyesinin altına gerilemesi, kısa vadede satış baskısının arttığına işaret ediyor. Bu hafta açıklanacak ABD TÜFE ve ÜFE verileri, altının yeniden yükseliş trendine girip girmeyeceği konusunda belirleyici olabilir.