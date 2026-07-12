Borsa İstanbul'da 6-10 Temmuz haftasında 12 hissede özel emir işlemi gerçekleşti. DSTKF'de 7,78 milyar TL'lik işlem öne çıkarken SASA, ASELS ve FROTO da listede yer aldı.
Borsa İstanbul'da 6-10 Temmuz 2026 işlem haftasında 12 hisse senedinde özel emir yöntemiyle işlemler gerçekleştirildi. Haftanın en yüksek tutarlı özel emri 7,78 milyar TL ile DSTKF hissesinde gerçekleşirken, SASA, ASELS, FROTO, Yapı Kredi, Gübre Fabrikaları ve Aygaz da özel emir işlemlerinin yapıldığı hisseler arasında yer aldı.
HAFTANIN EN BÜYÜK ÖZEL EMİR İŞLEMİ DSTKF'DE
6-10 Temmuz haftasının en yüksek tutarlı özel emir işlemi Destek Finans Faktoring (DSTKF) paylarında gerçekleşti.
7 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen işlemde;
İşlem tutarı: 7 milyar 780 milyon TL
Lot adedi: 2 milyon
İşlem fiyatı: 3.890 TL olarak kaydedildi.
GEÇEN HAFTA GERÇEKLEŞEN ÖZEL EMİR İŞLEMLERİ
6 Temmuz Pazartesi
|Hisse
|İşlem tutarı
|Lot
|Fiyat
|SASA
|57.600.000 TL
|24.000.000
|2,40 TL
|SVGYO
|67.200.000 TL
|3.000.000
|22,40 TL
7 Temmuz Salı
|Hisse
|İşlem tutarı
|Lot
|Fiyat
|AYGAZ
|11.065.000 TL
|50.000
|221,30 TL
|DSTKF
|7.780.000.000 TL
|2.000.000
|3.890,00 TL
|SVGYO
|22.280.948 TL
|1.107.403
|20,12 TL
|YKBNK
|18.890.000 TL
|500.000
|37,78 TL
8 Temmuz Çarşamba
|Hisse
|İşlem tutarı
|Lot
|Fiyat
|AGHOL
|29.250.000 TL
|900.000
|32,50 TL
|ARCLK
|19.600.000 TL
|200.000
|98,00 TL
|AYGAZ
|18.440.000 TL
|80.000
|230,50 TL
|FROTO
|10.595.000 TL
|130.000
|81,50 TL
|GUBRF
|17.720.000 TL
|40.000
|443,00 TL
|OTKAR
|17.700.000 TL
|50.000
|354,00 TL
|TTRAK
|10.950.000 TL
|25.000
|438,00 TL
|YKBNK
|67.320.000 TL
|1.800.000
|37,40 TL
9 Temmuz Perşembe
|Hisse
|İşlem tutarı
|Lot
|Fiyat
|ASELS
|35.585.676 TL
|98.712
|360,50 TL
|FROTO
|20.150.000 TL
|250.000
|80,60 TL
|GUBRF
|28.405.000 TL
|65.000
|437,00 TL
ÖZEL EMİR İŞLEMİ NEDİR?
Özel emir işlemi, Borsa İstanbul'da alıcı ve satıcının işlem şartlarını önceden karşılıklı olarak belirlediği bir işlem yöntemidir.
Bu yöntemde taraflar lot adedi, fiyat, valör tarihi ve işlem yapılacak yatırım kuruluşu üzerinde anlaşır. Emir yalnızca belirlenen karşı yatırım kuruluşu tarafından görülebilir ve işlem, anlaşmaya varılan fiyat üzerinden gerçekleştirilir.
Özel emir işlemleri, normal emir tahtasında oluşan anlık fiyatlardan bağımsız gerçekleşebilir. Özellikle yüksek tutarlı hisse devirleri, kurumsal yatırımcı işlemleri ve blok satışlarda bu yöntem tercih edilir.
Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.