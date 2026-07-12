Borsa İstanbul'da 6-10 Temmuz 2026 işlem haftasında 12 hisse senedinde özel emir yöntemiyle işlemler gerçekleştirildi. Haftanın en yüksek tutarlı özel emri 7,78 milyar TL ile DSTKF hissesinde gerçekleşirken, SASA, ASELS, FROTO, Yapı Kredi, Gübre Fabrikaları ve Aygaz da özel emir işlemlerinin yapıldığı hisseler arasında yer aldı.

HAFTANIN EN BÜYÜK ÖZEL EMİR İŞLEMİ DSTKF'DE

6-10 Temmuz haftasının en yüksek tutarlı özel emir işlemi Destek Finans Faktoring (DSTKF) paylarında gerçekleşti.

7 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen işlemde;

İşlem tutarı: 7 milyar 780 milyon TL

Lot adedi: 2 milyon

İşlem fiyatı: 3.890 TL olarak kaydedildi.

GEÇEN HAFTA GERÇEKLEŞEN ÖZEL EMİR İŞLEMLERİ

6 Temmuz Pazartesi

Hisse İşlem tutarı Lot Fiyat SASA 57.600.000 TL 24.000.000 2,40 TL SVGYO 67.200.000 TL 3.000.000 22,40 TL

7 Temmuz Salı

Hisse İşlem tutarı Lot Fiyat AYGAZ 11.065.000 TL 50.000 221,30 TL DSTKF 7.780.000.000 TL 2.000.000 3.890,00 TL SVGYO 22.280.948 TL 1.107.403 20,12 TL YKBNK 18.890.000 TL 500.000 37,78 TL

8 Temmuz Çarşamba

Hisse İşlem tutarı Lot Fiyat AGHOL 29.250.000 TL 900.000 32,50 TL ARCLK 19.600.000 TL 200.000 98,00 TL AYGAZ 18.440.000 TL 80.000 230,50 TL FROTO 10.595.000 TL 130.000 81,50 TL GUBRF 17.720.000 TL 40.000 443,00 TL OTKAR 17.700.000 TL 50.000 354,00 TL TTRAK 10.950.000 TL 25.000 438,00 TL YKBNK 67.320.000 TL 1.800.000 37,40 TL

9 Temmuz Perşembe

Hisse İşlem tutarı Lot Fiyat ASELS 35.585.676 TL 98.712 360,50 TL FROTO 20.150.000 TL 250.000 80,60 TL GUBRF 28.405.000 TL 65.000 437,00 TL

ÖZEL EMİR İŞLEMİ NEDİR?

Özel emir işlemi, Borsa İstanbul'da alıcı ve satıcının işlem şartlarını önceden karşılıklı olarak belirlediği bir işlem yöntemidir.

Bu yöntemde taraflar lot adedi, fiyat, valör tarihi ve işlem yapılacak yatırım kuruluşu üzerinde anlaşır. Emir yalnızca belirlenen karşı yatırım kuruluşu tarafından görülebilir ve işlem, anlaşmaya varılan fiyat üzerinden gerçekleştirilir.

Özel emir işlemleri, normal emir tahtasında oluşan anlık fiyatlardan bağımsız gerçekleşebilir. Özellikle yüksek tutarlı hisse devirleri, kurumsal yatırımcı işlemleri ve blok satışlarda bu yöntem tercih edilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.