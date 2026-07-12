Borsa İstanbul'da şirketlerin pay geri alım programları kapsamında yaptığı işlemler 6-10 Temmuz 2026 haftasında da sürdü. Geçtiğimiz hafta 13 şirket kendi hisselerinde geri alım gerçekleştirirken, Türk Altın İşletmeleri (TRALT) ve BİM (BIMAS) en fazla geri alım yapan şirketler arasında yer aldı.

HAFTANIN EN FAZLA GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLERİ

Geçtiğimiz hafta en yüksek geri alım hacmi Türk Altın İşletmeleri (TRALT) tarafından gerçekleştirildi. Şirket her işlem gününde geri alım yaptı.

Şirket, hafta boyunca farklı günlerde yaptığı işlemlerle;

6 Temmuz: 1.300.000 TRALT, 252.100 TRMET ve 214.000 TRENJ payı

7 Temmuz: 1.875.000 TRALT payı

8 Temmuz: 1.805.660 TRALT payı

9 Temmuz: 400.000 TRALT payı

10 Temmuz: 798.000 TRALT payı geri aldı.

BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS) ise hafta boyunca dört ayrı işlemle toplam 779.771 lot hisse geri alımı gerçekleştirdi.

GÜN GÜN GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER

6 Temmuz 2026

Şirket Geri alınan pay NTHOL 100.045 TRALT 1.300.000 TRALT, 252.100 TRMET, 214.000 TRENJ AHGAZ 171.399 BIMAS 159.066

7 Temmuz 2026

Şirket Geri alınan pay BOSSA 2.000.000 TRALT 1.875.000 AHGAZ 105.000 LOGO 139.000 JANTS 93.310 BIMAS 220.058

8 Temmuz 2026

Şirket Geri alınan pay BOSSA 203.000 TRALT 1.805.660 MAGEN 488.000 NTHOL 274.043 ENERY 400.000 AHGAZ 41.748 BIMAS 80.000 EUYO 790.000 AVGYO 950.613

9 Temmuz 2026

Şirket Geri alınan pay BOSSA 347.000 TRALT 400.000 BIMAS 300.000

10 Temmuz 2026

Şirket Geri alınan pay VAKBN 132.371 TRALT 798.000 BIMAS 20.647 MAGEN 968.400 BALAT 2.173

GERİ ALIM NEDEN ÖNEMLİ?

Şirketlerin pay geri alım programları, piyasadaki dolaşımdaki pay miktarını azaltmasının yanı sıra yönetimin şirket hisselerini cazip gördüğüne yönelik önemli bir gösterge olarak da değerlendiriliyor. Bu nedenle yatırımcılar, KAP üzerinden açıklanan geri alım işlemlerini yakından takip ediyor.

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