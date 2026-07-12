Borsa İstanbul'da geçen hafta 13 şirket hisse geri alımı yaptı. TRALT, BIMAS, BOSSA ve MAGEN en fazla geri alım gerçekleştiren şirketler arasında yer aldı.
Borsa İstanbul'da şirketlerin pay geri alım programları kapsamında yaptığı işlemler 6-10 Temmuz 2026 haftasında da sürdü. Geçtiğimiz hafta 13 şirket kendi hisselerinde geri alım gerçekleştirirken, Türk Altın İşletmeleri (TRALT) ve BİM (BIMAS) en fazla geri alım yapan şirketler arasında yer aldı.
HAFTANIN EN FAZLA GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLERİ
Geçtiğimiz hafta en yüksek geri alım hacmi Türk Altın İşletmeleri (TRALT) tarafından gerçekleştirildi. Şirket her işlem gününde geri alım yaptı.
Şirket, hafta boyunca farklı günlerde yaptığı işlemlerle;
6 Temmuz: 1.300.000 TRALT, 252.100 TRMET ve 214.000 TRENJ payı
7 Temmuz: 1.875.000 TRALT payı
8 Temmuz: 1.805.660 TRALT payı
9 Temmuz: 400.000 TRALT payı
10 Temmuz: 798.000 TRALT payı geri aldı.
BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS) ise hafta boyunca dört ayrı işlemle toplam 779.771 lot hisse geri alımı gerçekleştirdi.
GÜN GÜN GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER
6 Temmuz 2026
|Şirket
|Geri alınan pay
|NTHOL
|100.045
|TRALT
|1.300.000 TRALT, 252.100 TRMET, 214.000 TRENJ
|AHGAZ
|171.399
|BIMAS
|159.066
7 Temmuz 2026
|Şirket
|Geri alınan pay
|BOSSA
|2.000.000
|TRALT
|1.875.000
|AHGAZ
|105.000
|LOGO
|139.000
|JANTS
|93.310
|BIMAS
|220.058
8 Temmuz 2026
|Şirket
|Geri alınan pay
|BOSSA
|203.000
|TRALT
|1.805.660
|MAGEN
|488.000
|NTHOL
|274.043
|ENERY
|400.000
|AHGAZ
|41.748
|BIMAS
|80.000
|EUYO
|790.000
|AVGYO
|950.613
9 Temmuz 2026
|Şirket
|Geri alınan pay
|BOSSA
|347.000
|TRALT
|400.000
|BIMAS
|300.000
10 Temmuz 2026
|Şirket
|Geri alınan pay
|VAKBN
|132.371
|TRALT
|798.000
|BIMAS
|20.647
|MAGEN
|968.400
|BALAT
|2.173
GERİ ALIM NEDEN ÖNEMLİ?
Şirketlerin pay geri alım programları, piyasadaki dolaşımdaki pay miktarını azaltmasının yanı sıra yönetimin şirket hisselerini cazip gördüğüne yönelik önemli bir gösterge olarak da değerlendiriliyor. Bu nedenle yatırımcılar, KAP üzerinden açıklanan geri alım işlemlerini yakından takip ediyor.
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