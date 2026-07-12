Google Haberler

Borsa İstanbul'da geçen hafta 13 şirket hisse geri alımı yaptı. TRALT, BIMAS, BOSSA ve MAGEN en fazla geri alım gerçekleştiren şirketler arasında yer aldı.

Borsa İstanbul'da şirketlerin pay geri alım programları kapsamında yaptığı işlemler 6-10 Temmuz 2026 haftasında da sürdü. Geçtiğimiz hafta 13 şirket kendi hisselerinde geri alım gerçekleştirirken, Türk Altın İşletmeleri (TRALT) ve BİM (BIMAS) en fazla geri alım yapan şirketler arasında yer aldı.

HAFTANIN EN FAZLA GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLERİ

Geçtiğimiz hafta en yüksek geri alım hacmi Türk Altın İşletmeleri (TRALT) tarafından gerçekleştirildi. Şirket her işlem gününde geri alım yaptı.

Şirket, hafta boyunca farklı günlerde yaptığı işlemlerle;

6 Temmuz: 1.300.000 TRALT, 252.100 TRMET ve 214.000 TRENJ payı
7 Temmuz: 1.875.000 TRALT payı
8 Temmuz: 1.805.660 TRALT payı
9 Temmuz: 400.000 TRALT payı
10 Temmuz: 798.000 TRALT payı geri aldı.

BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS) ise hafta boyunca dört ayrı işlemle toplam 779.771 lot hisse geri alımı gerçekleştirdi.

GÜN GÜN GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER

6 Temmuz 2026

Şirket Geri alınan pay
NTHOL 100.045
TRALT 1.300.000 TRALT, 252.100 TRMET, 214.000 TRENJ
AHGAZ 171.399
BIMAS 159.066

7 Temmuz 2026

Şirket Geri alınan pay
BOSSA 2.000.000
TRALT 1.875.000
AHGAZ 105.000
LOGO 139.000
JANTS 93.310
BIMAS 220.058

8 Temmuz 2026

Şirket Geri alınan pay
BOSSA 203.000
TRALT 1.805.660
MAGEN 488.000
NTHOL 274.043
ENERY 400.000
AHGAZ 41.748
BIMAS 80.000
EUYO 790.000
AVGYO 950.613

9 Temmuz 2026

Şirket Geri alınan pay
BOSSA 347.000
TRALT 400.000
BIMAS 300.000

10 Temmuz 2026

Şirket Geri alınan pay
VAKBN 132.371
TRALT 798.000
BIMAS 20.647
MAGEN 968.400
BALAT 2.173

GERİ ALIM NEDEN ÖNEMLİ?

Şirketlerin pay geri alım programları, piyasadaki dolaşımdaki pay miktarını azaltmasının yanı sıra yönetimin şirket hisselerini cazip gördüğüne yönelik önemli bir gösterge olarak da değerlendiriliyor. Bu nedenle yatırımcılar, KAP üzerinden açıklanan geri alım işlemlerini yakından takip ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Deutsche Bank'tan dolar uyarısı! Oyunun kuralları değişiyorDeutsche Bank'tan dolar uyarısı! Oyunun kuralları değişiyor
Son güne bırakmayın! Faiziyle ödemek zorunda kalabilirsinizSon güne bırakmayın! Faiziyle ödemek zorunda kalabilirsiniz

Google Haberler