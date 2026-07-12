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ASTOR hissesinde 930 bin lot net alım gerçekleşti. Bank of America satışların %39,12'sini yaparken, Global Menkul alımların %34,49'unu gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul'un önemli sanayi şirketlerinden ASTOR Enerji hissesinde 6-10 Temmuz haftasında aracı kurum dağılımı belli oldu. Haftayı 930.063 lot net alımla tamamlayan hissede, satışların %39,12'si Bank of America üzerinden gerçekleşirken, alım tarafında Global Menkul %34,49 ile ilk sırada yer aldı.

ASTOR HAFTAYI NET ALIMLA KAPATTI

ASTOR Enerji hisselerinde 6-10 Temmuz haftasında ilk 5 aracı kurumun işlemleri incelendiğinde;

İlk 5 alıcı: 7.182.917 lot
İlk 5 satıcı: 6.252.854 lot
Net işlem: 930.063 lot alım olarak gerçekleşti.

ASTOR HİSSESİNDE EN FAZLA ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR

Aracı Kurum Net Lot Pay
Global Menkul 3.033.011 %34,49
Tera Yatırım 1.716.613 %19,52
Ak Yatırım 1.172.569 %13,34
Deniz Yatırım 633.652 %7,21
Meksa Yatırım 627.072 %7,13

ASTOR HİSSESİNDE EN FAZLA SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR

Aracı Kurum Net Lot Pay
Bank of America -3.439.475 %39,12
İş Yatırım -940.524 %10,70
QNB Yatırım -796.132 %9,05
TEB Yatırım -568.190 %6,46
HSBC -508.533 %5,78
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ASTOR CEPHESİNDE GEÇEN HAFTA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Aracı kurum işlemlerinin yanı sıra Astor Enerji'de 6-10 Temmuz haftasında yatırımcıların yakından takip ettiği önemli gelişmeler yaşandı.

Astor Enerji, 8 Temmuz 2026 tarihinde ABD'li bir şirketle 42.510.595 ABD doları tutarında güç transformatörü satış sözleşmesi imzaladı. Sözleşme kapsamında teslimatların 2027 yılında yapılması planlanıyor.

Astor Enerji’den Amerika’ya dev ihracat Astor Enerji’den Amerika’ya dev ihracat

Şirket yönetim kurulu, hisse başına net 1,8624 TL nakit temettü dağıtılmasına karar verdi. Temettü ödemesinin 15 Ekim 2026 tarihinde yapılması planlanıyor.

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Astor Enerji, 7 Ağustos 2026 tarihinde olağan genel kurul toplantısını gerçekleştireceğini duyurdu.

ASTOR Enerji (ASTOR) hisseleri, haftanın son işlem gününde güçlü alımlarla dikkat çekti. Hisse, günü %6,89 primle 325,75 TL seviyesinde tamamladı.

ASTOR da geçen hafta BofA satışların %39,12 sini tek başına yaptı, Görsel 1

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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