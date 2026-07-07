Astor Enerji A.Ş. (ASTOR), 7 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, 2025 yılı kârının dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararını açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, 15 Ekim 2026 tarihinde hak kullanımı olmak üzere hisse başına brüt 2,1911471 TL, net 1,8624750 TL nakit temettü dağıtılması kararlaştırıldı. Buna göre, temettü verimi son kapanış fiyatına göre yüzde 0,67 olarak hesaplandı.

GENEL KURULUN ONAYINA SUNULACAK

Yönetim Kurulu'nun aldığı temettü kararı, yapılacak 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulacak.

KAP'ta yer alan açıklamada, şirketin SPK düzenlemeleri, Esas Sözleşme'nin 14. maddesi ve Kâr Dağıtım Politikası doğrultusunda temettü dağıtım önerisinin hazırlandığı belirtildi.

2025 NET DÖNEM KÂRI 7,67 MİLYAR TL

Şirketin bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarına göre 2025 yılı net dönem kârı 7 milyar 668 milyon 909 bin 328 TL olarak gerçekleşti.

Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre hazırlanan yasal finansal tablolarda ise net dönem kârı 8 milyar 408 milyon 476 bin 599,84 TL olarak açıklandı.

Yönetim Kurulu, söz konusu kârdan nakit temettü dağıtılmasına ilişkin teklifin genel kurulun onayına sunulmasına karar verdi.

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