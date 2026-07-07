Tera Portföy Yönetim A.Ş., 7 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde pay alım işlemlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) – T3B ile Tera Portföy Birinci Serbest Fon – TLY portföyleri adına Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SVGYO) paylarında işlem gerçekleştirildi.

Açıklamada, 6 Temmuz 2026 tarihinde 46.935.000 nominal adet pay alımı ve 7.616.302 nominal adet pay satımı yapıldığı belirtildi.

Gerçekleştirilen işlemler sonucunda, Tera Portföy'ün fonları aracılığıyla SVGYO sermayesindeki toplam pay oranı yüzde 4,903744'ten yüzde 8,534279'a yükseldi.

Söz konusu açıklamanın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) kapsamında sermaye yapısındaki pay oranı değişikliklerine ilişkin yükümlülük çerçevesinde yapıldığı ifade edildi.

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